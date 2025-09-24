المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيليبس: فقدت الحافز في مانشستر سيتي واستعدته مع إيبسويتش

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:26 ص 24/09/2025
كالفن فيليبس لاعب مانشستر سيتي

فيليبس

كشف كالفن فيليبس، لاعب وسط إيبسويتش المعار من مانشستر سيتي، أنه فقد الرغبة في المنافسة وكرة القدم خلال فترته مع "السيتيزنز"، قبل أن يستعيد شغفه بعد انتقاله هذا الصيف إلى صفوف الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيليبس في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس: "شعرت أنني فقدت الحافز أحيانًا في سيتي، لكن منذ أن جئت إلى هنا (إيبسويتش)، وحتى في فترة الإعداد حين لعبت دقائق أكثر، عاد هذا الشغف".

انضم فيليبس إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 بعد تألقه مع ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا، لكنه لم يحصل على فرصة كافية، حيث لعب 290 دقيقة فقط في موسمه الأول، وتعرض لانتقادات علنية من بيب جوارديولا الذي وصفه بأنه "زائد الوزن" عقب عودته من كأس العالم 2022. كما لم تنجح فترة إعارته إلى وست هام، ليغيب تمامًا عن قائمة إنجلترا في يورو 2024.

وأضاف اللاعب الإنجليزي الدولي (28 عامًا): "في سيتي، يمكنك التدريب مع أفضل اللاعبين يوميًا، لكن إذا لم تلعب باستمرار فمن الصعب أن تحافظ على لياقتك وثقتك بنفسك. كلما ابتعدت عن المشاركة، أصبحت أقل ثقة وأقل جاهزية".

وأشار فيليبس إلى أن وجوده في إيبسويتش منحه راحة نفسية: "كان جزء من قراري أن أبتعد عن الأضواء الإعلامية وأركز على عائلتي وكرة القدم. هنا الأجواء تشبه ما عشته مع ليدز عندما صعدنا إلى البريميرليج".

وكشف أنه بدأ يتعامل مع الجانب النفسي أكثر بفضل مدربه كيران ماكينا: "المدرب ساعدني كثيرًا، دفعني لأكون أقل قسوة على نفسي. فكرت في الاستعانة بأخصائي نفسي، والآن أنا على وشك القيام بذلك".

وختم فيليبس حديثه مؤكداً أن هدفه على المستوى الشخصي هو استعادة مكانه مع منتخب إنجلترا: "العودة للمنتخب ستكون أحد أهدافي الأساسية. فاتتني المشاركة في اليورو، لكن هدفي أن أعود مرة أخرى وأثبت نفسي".

الدوري الإنجليزي فيليبس مانشستر سيتي إيبسويتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg