كشف كالفن فيليبس، لاعب وسط إيبسويتش المعار من مانشستر سيتي، أنه فقد الرغبة في المنافسة وكرة القدم خلال فترته مع "السيتيزنز"، قبل أن يستعيد شغفه بعد انتقاله هذا الصيف إلى صفوف الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيليبس في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس: "شعرت أنني فقدت الحافز أحيانًا في سيتي، لكن منذ أن جئت إلى هنا (إيبسويتش)، وحتى في فترة الإعداد حين لعبت دقائق أكثر، عاد هذا الشغف".

انضم فيليبس إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 بعد تألقه مع ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا، لكنه لم يحصل على فرصة كافية، حيث لعب 290 دقيقة فقط في موسمه الأول، وتعرض لانتقادات علنية من بيب جوارديولا الذي وصفه بأنه "زائد الوزن" عقب عودته من كأس العالم 2022. كما لم تنجح فترة إعارته إلى وست هام، ليغيب تمامًا عن قائمة إنجلترا في يورو 2024.

وأضاف اللاعب الإنجليزي الدولي (28 عامًا): "في سيتي، يمكنك التدريب مع أفضل اللاعبين يوميًا، لكن إذا لم تلعب باستمرار فمن الصعب أن تحافظ على لياقتك وثقتك بنفسك. كلما ابتعدت عن المشاركة، أصبحت أقل ثقة وأقل جاهزية".

وأشار فيليبس إلى أن وجوده في إيبسويتش منحه راحة نفسية: "كان جزء من قراري أن أبتعد عن الأضواء الإعلامية وأركز على عائلتي وكرة القدم. هنا الأجواء تشبه ما عشته مع ليدز عندما صعدنا إلى البريميرليج".

وكشف أنه بدأ يتعامل مع الجانب النفسي أكثر بفضل مدربه كيران ماكينا: "المدرب ساعدني كثيرًا، دفعني لأكون أقل قسوة على نفسي. فكرت في الاستعانة بأخصائي نفسي، والآن أنا على وشك القيام بذلك".

وختم فيليبس حديثه مؤكداً أن هدفه على المستوى الشخصي هو استعادة مكانه مع منتخب إنجلترا: "العودة للمنتخب ستكون أحد أهدافي الأساسية. فاتتني المشاركة في اليورو، لكن هدفي أن أعود مرة أخرى وأثبت نفسي".