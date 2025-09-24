أثار أداء الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جدلًا واسعًا بين مدربي الفانتازي في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، حول ضرورة امتلاك أحدهما أو الجمع بينهما داخل التشكيل.

هالاند.. ماكينة أهداف لا تتوقف

دخل هالاند الموسم بقوة معتادة، مسجلًا 6 أهداف في أول 5 جولات، ليحتل صدارة قائمة اللاعبين بـ 46 نقطة منها 12 نقطة بونص.

هذه الانطلاقة جعلته اللاعب الأكثر طلبًا هذا الأسبوع، بعدما ضمه أكثر من 659 ألف مدير استعدادًا لمواجهة بيرنلي على ملعب الاتحاد.

ورغم غيابه عن مباراة الكأس أمام هدرسفيلد بسبب إصابة في الظهر، إلا أن بيب جوارديولا مدرب السيتي أكد أنه يأمل في جاهزية النرويجي للقاء السبت.

صلاح يتراجع.. والمديرون يبيعونه

في المقابل، لم يظهر محمد صلاح بنفس التأثير المعتاد. ورغم أنه لم يغب عن المساهمة التهديفية سوى مرة واحدة فقط، إلا أن حصيلته توقفت عند هدفين وتمررتين حاسمتين (30 نقطة)، مع نقطتي بونص فقط.

هذا التراجع دفع الكثيرين للاستغناء عنه، حيث خرج من أكثر من 321 ألف فريق قبل مواجهة كريستال بالاس، ليصبح اللاعب الأكثر بيعًا في الجولة السادسة.

امتلاك الاثنين أم الاكتفاء بواحد؟

الاستراتيجية الأكثر أمانًا تبقى امتلاك اللاعبين معًا، مع منح شارة القيادة لهالاند.

أما من يرغب في توزيع الميزانية بشكل متوازن، فيمكنه الاكتفاء بهالاند فقط، واستغلال الأموال في دعم الوسط والهجوم بأسماء مثل برونو فيرنانديز وسيمينيو وجريليش، إضافة إلى المهاجم فيكتور جيكيريس قبل جدول فريقه المميز بداية من الجولة السابعة.