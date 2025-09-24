المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"تصرف غير مسؤول".. الصحافة الإنجليزية تصب غضبها على إيكيتيكي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:00 م 24/09/2025
هوجو إيكتيكي

هوجو إيكيتيكي

عاش هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، ليلةً مليئة بالتقلبات خلال مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون في كأس الدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء.

كان الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا في دائرة الضوء، لكن ليس بالطريقة التي كان يأملها.

فقد بدأت القصة بخيبة أمل بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، حيث اختار المدرب آرني سلوت إشراك ألكسندر إيزاك أساسيًا.

ومع ذلك، كانت لحظة فرحه الكبرى هي تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 85، هدفه الخامس في ثماني مباريات منذ انضمامه من آينتراخت فرانكفورت.

لكن فرحة إيكيتيكي لم تدم طويلاً، فأثناء احتفاله بالهدف، خلع قميصه في مشهد عاطفي، وهو ما استدعى من الحكم بطاقة صفراء.

لسوء حظه، كانت تلك هي البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة، بعدما حصل على أولى البطاقة الصفراء بسبب تدخله العنيف مع ناثان وود، مدافع ساوثهامبتون.

ليعاقب إيكيتيكي على الفور بالبطاقة الحمراء، ويترك فريقه يلعب بعشرة لاعبين في اللحظات الحاسمة.

انتقادات الصحافة الإنجليزية

لم تمر الحادثة مرور الكرام، حيث تعرض اللاعب الفرنسي لسيل من الانتقادات في الصحافة الإنجليزية.

صحيفة "ذا أتلتيك" أكدت أن إيكيتيكي لم يكن بحاجة للحصول على البطاقة الصفراء الأولى، معتبرةً أن تصرفه كان "غبياً" كما وصفه اللاعب آندي روبرتسون.

الصحيفة ذكرت أن الطرد كان غير مبرر، وأن إيكيتيكي كان يجب أن يتعامل مع الموقف بشكل أكثر نضجًا.

وأضافت أن الاحتفال كان يحمل في طياته جانبًا إيجابيًا عندما سجل هدفه، لكنه تحول إلى خطأ فادح عندما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

صحيفة "ليفربول إيكو" أكدت أن إيكيتيكي أخطأ في تقدير الموقف، حيث اعتبرت أن تصرفه كان "أحمقًا للغاية".

أما صحيفة "جول" فذكرت أن إيكيتيكي أهدر فرصة ذهبية ليكون بطل المباراة بعد أن أضاع كرة رأسية قبل أن يعوضها بهدفه، لكنها أبرزت الطرد الذي ألقى بظلاله على أدائه.

حتى صحيفة "ديلي إكسبريس" أضافت تعليقًا مشابهًا، معتبرةً أن تصرف اللاعب في خلع قميصه كان سببًا رئيسيًا في الطرد الذي أبعده عن مباراة كريستال بالاس المقبلة.

رد فعل المدرب والاعتذار

إحدى أكثر ردود الفعل التي لفتت الأنظار كانت من المدرب آرني سلوت، الذي عبر عن دهشته من تصرف إيكيتيكي.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "من الغباء أن تخلع قميصك وتحصل على بطاقة صفراء، يجب أن تذهب وتشكر اللاعب الذي مرر لك الكرة، ولكن أن تخلع قميصك، فهذا ليس مقبولًا".

كما أضاف سلوت أن التصرف كان يمكن تجنبه، وكان له تأثير سلبي على الفريق، خصوصًا وأن ليفربول كان في حاجة إلى الفوز بمباراة صعبة.

إيكيتيكي يعتذر

إدراكًا منه لخطئه، اعتذر هوجو إيكيتيكي عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "تغلبت عليّ العاطفة. اعتذاري لعائلة الريدز"، وهو ما يعكس ندمه على تصرفه غير المدروس.

سيكون اللاعب الآن غائبًا عن رحلة ليفربول إلى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، حيث سيفقد فرصة المشاركة في تلك المباراة بسبب الإيقاف الناتج عن الطرد.

الدوري الإنجليزي ليفربول أرني سلوت هوجو إيكيتيكي كأس الدوري الإنجليزي

