وجه المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني رسالة شكر مؤثرة لجماهير ليفربول وكل من دعمه عقب إصابته الخطيرة التي تعرض لها خلال مشاركته الأولى مع "الريدز".

ليوني يشكر جماهير ليفربول

وقال ليوني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أشكر بصدق كل شخص أظهر لي الدعم في هذه اللحظة الصعبة، لم تكن هذه أول مباراة لي كما حلمت بها، لكنني سأبذل قصارى جهدي لأعود إلى هذا الملعب الساحر في أقرب وقت ممكن، شكرًا جزيلًا".

كيف يستفيد ليفربول من بند "الغياب الطويل"؟

ورغم عدم صدور بيان رسمي من النادي حتى الآن، أكدت تقارير صحفية إيطالية أن الفحوصات الأولية تشير إلى إصابة ليوني بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مع توقع غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، تبعًا لبرنامج التأهيل ومدى استجابته للعلاج.

وتدفقت رسائل الدعم على اللاعب الشاب، حيث بادر ناديه السابق بارما إلى نشر رسالة جاء فيها: "يا فورزا جيوفاني! نأسف بشدة لسماع خبر إصابتك. يتمنى لك النادي وعائلة جيالوبلو الشفاء العاجل."

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية أن ليفربول قد يلجأ إلى الاستفادة من القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قوائم دوري أبطال أوروبا، والتي تتيح استبدال أي لاعب يستبعد لمدة لا تقل عن 60 يومًا بسبب إصابة طويلة الأمد.

وتشير التكهنات إلى إمكانية قيد فيديريكو كييزا بديلًا لمواطنه ليوني خلال المرحلة الجارية من البطولة.

كييزا يقترب من فرصة ذهبية مع ليفربول