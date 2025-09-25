صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ليفربول إيكو

غضب سلوت

أظهر أرني سلوت، مدرب ليفربول، غضبه من هوجو إيكتيكي، لاعب الريدز، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام ساوثهامبتون في الدقيقة 86 من زمن الشوط الثاني.

وكان إيكتيكي قد تحصل على بطاقة حمراء نتيجة حصوله على بطاقتين صفراويتين، والغضب العارم منه أن البطاقة الصفراء الثانية كانت بسبب خلع قميص فريقه بعد تسجيله هدف الفوز بنتيجة 2-1.

وقال سلوت عن تلك الواقعة: "أعتقد أنها غير ضرورية وغبية إلى حد كبير لأنك يجب أن تتحكم في عواطفك".

ذا صن

تألق إيزي

نجح فريق أرسنال من تسجيل هدف أرسنال الأول أمام بورت فايل، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات كأس كاراباو.

وسجل إيزي الهدف الأول لأرسنال في وقت مبكر ليتألق ويضع فريقه في المقدمة.

أرسنال كان قد توج ببطولة كأس كاراباو مرتين من قبل في نسخ "1986-87، 1992-93"، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز بالأخص وأنه كان الوصيف في 6 مرات من قبل.

ديلي ميل

ضربة لليفربول

تلقى نادي ليفربول صدمة بعد مباراته مع ساوثهامبتون في كأس كاراباو، إذ تعرض جيوفاني ليوني، لاعب الريدز، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرض ليوني لإصابة قوية خلال مباراة ساوثهامبتون والتي تظهر بنسبة كبيرة أنها قطع في الرباط الصليبي، ولكن انتظر النادي حتى يهدأ مكان تورم قدمه لحسم التشخيص المناسب للإصابة.

ومن الممكن أن ينضم فيديريكو كييزا إلى قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما تم استبعاده ليحل مكان ليوني الذي تعرض للإصابة.

الصحافة الإسبانية

ماركا

يامال يستهدف قمة باريس

من المرجح أن يستمر غياب النجم الإسباني الشاب لامين يامال في المباراتين المقبلتين أمام ريال أوفييدو وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويستعد لامين يامال للمشاركة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مطلع شهر أكتوبر المقبل.

موندو ديبورتيفو

موعد الكلاسيكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في المسابقة المحلية.

المباراة ستقام يوم 26 أكتوبر المقبل، وتنطلق في تمام الساعة 5:15 عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

سبورت

تأمين مستقبل دي يونج

قرّر نادي برشلونة تأمين لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، من خلال تقديم عرض جديد للتواجد مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

إدارة نادي برشلونة عرضت على اللاعب الهولندي تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات حتى 2028.

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو

قلعة نابولي الحصينة

واصل فريق نابولي تألقه في انطلاقة الموسم الجديد 2025-2026 من الدوري الإيطالي، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الأربع الأولى، في إنجاز لم يتحقق له منذ موسم 2021-2022، عندما سجل ثمانية انتصارات متتالية.

نابولي يمتلك حاليًا أفضل سجل بلا هزيمة بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، حيث يعود آخر خسارة للفريق إلى فبراير الماضي، عندما سقط أمام كومو بقيادة سيسك فابريجاس.

ومنذ ذلك الحين، خاض نابولي 16 مباراة دون هزيمة، حقق خلالها 11 انتصارًا و5 تعادلات.

سكاي سبورت إيطاليا

مشاركة لياو مجهولة

تعافى رافائيل لياو من إصابته الأخيرة في ربلة الساق، لكن ما زال ماسيميليانو أليجري بحاجة إلى أن يقرر ما إذا كان سيتم المخاطرة باللاعب الدولي البرتغالي ضد نابولي في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع.

ولم يشارك لياو حتى الآن في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة خلال الشوط الأول من فوز ميلان 2-0 على باري في الجولة الأولى من كأس إيطاليا في أغسطس الماضي.

تعرض نجم الروسونيري لإصابة في ربلة الساق، وغاب منذ ذلك الحين عن الملاعب لأكثر من شهر في بداية موسم 2025-2026.

الصحافة الفرنسية

حساب عثمان ديمبيلي

رسالة ديمبيلي

تعرض جافي لاعب برشلونة للإصابة، الأمر الذي سيبعد متوسط ميدان البلوجرانا عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر أخرى.

ونشر ديمبيلي رسالة دعم لزميله السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، "تحلَّ بالشجاعة يا أخي الصغير، أتمنى أن تعود قريبًا لأراك تستمتع في الملعب مجددًا، عناق، أفتقدك".

ليكيب

قائمة دخلها ديمبيلي

دخل عثمان ديمبيلي، بعد تتويجه بالكرة الذهبية فورًا قائمة أفضل عشرة لاعبين فرنسيين تركوا بصمةً في تاريخ الجائزة.

ويتقدم عليه كيليان مبابي بفارق ضئيل في المركز السابع، لكنه يبقى خلف تييري هنري، الذي لم يفز هو الآخر بأي جائزة، لكن ثباته في الأداء يضعه في صدارة الفائزين الآخرين.

وظل الجميع بعيدًا عن ميشيل بلاتيني، الذي يسحق المنافسة.

الصحافة الألمانية

سكاي ألمانيا

مستقبل جنابري

كشف سيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ عن إمكانية أن يمدد عقده مع النادي البافاري، خاصة وأن العقد الحالي ينتهي في صيف 2026.

وقال جنابري: "أنا لا أفكر في الأمر إطلاقًا، أنا مرتاح جدًا، أنا سعيد في هذه اللحظة بأن الأمور تسير على نحو رائع، وأننا نلعب بشكل جيد، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

بيلد

اعتراف أنشيلوتي

اعترف كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل الحالي أن إقالته السابقة من تدريب بايرن ميونخ كانت الأكثر قسوة في مسيرته التدريبية.

وقال أنشيلوتي في كتابه الذي يحمل سيرته الذاتية عن رحيله من تدريب بايرن ميونخ: "كانت أكثر حالات الإقالة قسوةً في مسيرتي المهنية كلها".