المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

آرسنال يُغلق الباب في وجه ريال مدريد بتأمين مدافعه

محمد همام

كتب - محمد همام

01:34 م 25/09/2025
أرسنال

فريق آرسنال - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن اقتراب نادي آرسنال من تمديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي ويليام صاليبا، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2027.

وأفاد الصحفي ديفيد أورنستين، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، بأن صاليبا توصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي اللندني، رغم تبقي عامين في عقده الحالي.

وأضاف صحفي "ذا أتلتيك" أن ريال مدريد كان من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع صاليبا، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار مع آرسنال.

ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع ريال مدريد إلى البحث عن خيارات بديلة، مثل الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه، مدافع ليفربول، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وكان صاليبا (24 عامًا) قد انتقل إلى صفوف آرسنال في عام 2019، قادمًا من نادي سانت إتيان الفرنسي، قبل أن يُعار إلى نيس ثم أولمبيك مارسيليا.

ويُعد صاليبا من الركائز الأساسية في كتيبة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، حيث شارك في خمس مباريات خلال الموسم الحالي، وساهم بهدف.

وعلى صعيد الأرقام، يمتلك صاليبا 139 مشاركة بقميص آرسنال، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

أما دوليًا، فقد خاض المدافع الفرنسي 28 مباراة مع منتخب "الديوك"، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد الدوري الفرنسي آرسنال ويليام صاليبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg