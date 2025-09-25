آرسنال يُغلق الباب في وجه ريال مدريد بتأمين مدافعه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن اقتراب نادي آرسنال من تمديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي ويليام صاليبا، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2027.

وأفاد الصحفي ديفيد أورنستين، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، بأن صاليبا توصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي اللندني، رغم تبقي عامين في عقده الحالي.

وأضاف صحفي "ذا أتلتيك" أن ريال مدريد كان من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع صاليبا، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار مع آرسنال.

ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع ريال مدريد إلى البحث عن خيارات بديلة، مثل الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه، مدافع ليفربول، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وكان صاليبا (24 عامًا) قد انتقل إلى صفوف آرسنال في عام 2019، قادمًا من نادي سانت إتيان الفرنسي، قبل أن يُعار إلى نيس ثم أولمبيك مارسيليا.

ويُعد صاليبا من الركائز الأساسية في كتيبة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، حيث شارك في خمس مباريات خلال الموسم الحالي، وساهم بهدف.

وعلى صعيد الأرقام، يمتلك صاليبا 139 مشاركة بقميص آرسنال، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

أما دوليًا، فقد خاض المدافع الفرنسي 28 مباراة مع منتخب "الديوك"، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن.