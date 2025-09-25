ديوجو دالوت يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

عاد الظهير البرتغالي ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تدريبات فريقه بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

وتعرض دالوت لإصابة عضلية مطلع شهر سبتمبر الحالي، ليغيب عن آخر مباراتين لعبهما فريقه.

ونشر مانشستر يونايتد عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورة دالوت من تدريبات اليوم الخميس، مع تعليق: "خبر سار من كارينجتون (مقر التدريبات)، ديوجو دالوت في المران الجماعي من جديد".

جدير بالذكر أن دالوت شارك في 4 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

ويستعد فريق المدرب روبن أموريم لمواجهة برينتفورد، السبت المقبل، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا