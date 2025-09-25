المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديوجو دالوت يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:10 م 25/09/2025
دالوت

ديوجو دالوت

عاد الظهير البرتغالي ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تدريبات فريقه بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

وتعرض دالوت لإصابة عضلية مطلع شهر سبتمبر الحالي، ليغيب عن آخر مباراتين لعبهما فريقه.

ونشر مانشستر يونايتد عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورة دالوت من تدريبات اليوم الخميس، مع تعليق: "خبر سار من كارينجتون (مقر التدريبات)، ديوجو دالوت في المران الجماعي من جديد".

جدير بالذكر أن دالوت شارك في 4 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

ويستعد فريق المدرب روبن أموريم لمواجهة برينتفورد، السبت المقبل، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ديوجو دالوت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg