كلام فى الكورة
كريستال بالاس يتقبل اقتراب رحيل قائده مارك جويهي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:14 م 25/09/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي كريستال بالاس بات يدرك أن أيام قائده مارك جويهي مع الفريق تقترب من نهايتها، في ظل صعوبة إقناعه بتمديد عقده على المدى الطويل.

جويهي، الذي انهارت صفقة انتقاله إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، يتعامل بهدوء مع مستقبله، وسط توقعات قوية بخروجه إما في يناير المقبل أو بالرحيل مجانًا في الصيف القادم.

ورغم إمكانية تجدد اهتمام ليفربول في يناير، خاصة بعد إصابة مدافعه جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي، فإن إدارة بالاس لا تفكر في التفريط في مدافعها الدولي الإنجليزي بسعر منخفض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحق لجويهي (25 عامًا) التوقيع على عقد مبدئي مع نادٍ أجنبي اعتبارًا من يناير، وسط متابعة من عدة أندية أوروبية كبرى.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس جويهي

