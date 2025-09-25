كريستال بالاس يتقبل اقتراب رحيل قائده مارك جويهي

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي كريستال بالاس بات يدرك أن أيام قائده مارك جويهي مع الفريق تقترب من نهايتها، في ظل صعوبة إقناعه بتمديد عقده على المدى الطويل.

جويهي، الذي انهارت صفقة انتقاله إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، يتعامل بهدوء مع مستقبله، وسط توقعات قوية بخروجه إما في يناير المقبل أو بالرحيل مجانًا في الصيف القادم.

ورغم إمكانية تجدد اهتمام ليفربول في يناير، خاصة بعد إصابة مدافعه جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي، فإن إدارة بالاس لا تفكر في التفريط في مدافعها الدولي الإنجليزي بسعر منخفض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحق لجويهي (25 عامًا) التوقيع على عقد مبدئي مع نادٍ أجنبي اعتبارًا من يناير، وسط متابعة من عدة أندية أوروبية كبرى.