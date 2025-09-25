ريان شرقي يقترب من العودة للمشاركة مع مانشستر سيتي

يقترب الفرنسي ريان شرقي، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، من العودة للمشاركة مع فريقه، بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب شرقي عن مانشستر سيتي منذ نهاية أغسطس الماضي، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد يعود ريان شرقي إلى تشكيلة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

غاب اللاعب الفرنسي الدولي، الذي عانى من تمزق في العضلة الرباعية، عن مباريات مانشستر سيتي الأخيرة، وتم استبعاده من منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولية الأخيرة.

مانشستر سيتي سيواجه موناكو الفرنسي في الأول من أكتوبر في دوري أبطال أوروبا، ثم فريق برينتفورد في الخامس من نفس الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير قد يشارك ريان شرقي في أي من المباراتين.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما انضم إلى مانشستر سيتي قادما من ليون الصيف الماضي مقابل 36 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كإضافات محتملة.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، شارك شرقي في مباراتين وسجل هدفا واحدا.