مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

ريان شرقي يقترب من العودة للمشاركة مع مانشستر سيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:52 م 25/09/2025
ريان شرقي

ريان شرقي

يقترب الفرنسي ريان شرقي، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، من العودة للمشاركة مع فريقه، بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب شرقي عن مانشستر سيتي منذ نهاية أغسطس الماضي، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد يعود ريان شرقي إلى تشكيلة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

غاب اللاعب الفرنسي الدولي، الذي عانى من تمزق في العضلة الرباعية، عن مباريات مانشستر سيتي الأخيرة، وتم استبعاده من منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولية الأخيرة.

مانشستر سيتي سيواجه موناكو الفرنسي في الأول من أكتوبر في دوري أبطال أوروبا، ثم فريق برينتفورد في الخامس من نفس الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير قد يشارك ريان شرقي في أي من المباراتين.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما انضم إلى مانشستر سيتي قادما من ليون الصيف الماضي مقابل 36 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كإضافات محتملة.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، شارك شرقي في مباراتين وسجل هدفا واحدا.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ريان شرقي

