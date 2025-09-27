العقد الاحترافي الأول.. ليفربول يحتفظ بجوهرة فريقه

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن توصل نادي ليفربول إلى اتفاق مع اللاعب الواعد ريو نجوموها لتمديد عقده مع "الريدز".

ويبلغ نجوموها من العمر 17 عامًا، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الحالي 2025-2026، حيث يلعب تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وسجل اللاعب الشاب أول أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال المباراة التي جمعت ليفربول أمام نيوكاسل في الجولة الثانية، والتي انتهت بفوز "الريدز" 3-2.

وأفاد الصحفي ديفيد لينش، عبر موقع نادي ليفربول، أن الإدارة مددت عقد نجوموها لمدة ثلاث سنوات، ليصبح ساريًا حتى عام 2028.

وانتقل نجوموها إلى ليفربول عام 2024 قادمًا من صفوف شباب فريق تشيلسي في صفقة انتقال حر، قبل أن يوقع على عقد احترافه الأول مع "الريدز".

وخاض ريو نجوموها حتى الآن 95 دقيقة في كافة المسابقات المحلية والقارية، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة كريستال بالاس المقررة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.