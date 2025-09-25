سلوت: ليفربول دفع قيمة عقد جوتا لعائلته

أكد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن ناديه يدفع قمية عقد الراحل ديوجو جوتا لاعب الفريق.

وتوفى جوتا رفقة شقيقه في حادث سير بإسبانيا، قبل أسابيع من انطلاق الموسم الجديد.

وقال سلوت في تصريحات نقلها موقع thisisanfield: "الملاك يتعرضون للنقد بشكل مستمر، مثل المديرين، لكن الطريقة التي تعاملوا بها مع وفاة جوتا، من خلال دفع قيمة عقده المتبقية لزوجته وأطفاله أمر يستحق الثناء".

تصرف ملاك ليفربول ليس في كرة القدم

وأضاف: "ربما يعتقد الناس أن هذا أمر طبيعي، لكنه ليس كذلك في كرة القدم."

وتابع: "حزن المدينة هو ما يجعل العمل في هذا النادي أمرًا مميزًا بالنسبة لي".

وشدد: "الطريقة التي تصرف بها المشجعون بعد تلك المأساة، وعدد الزهور التي كانت هناك، وجميع النصب التذكارية، كل هذا يجعلني أشعر بالعاطفة عندما أفكر في الأمر.

وواصل: "إنه أمر لا يصدق ما فعله مشجعونا، ولاعبونا أيضًا، والطريقة التي تصرفوا بها في الجنازة وما حولها، ثم كان علينا أن نتدرب مرة أخرى".

وأكمل: "هناك لحظات أشعر فيها بما يجب أن تشعر به زوجته وأطفاله، لأن الأمر يبدو صعبًا للغاية".

واستمر: "لكن حياتنا مستمرة، والناس يتوقعون مني أن أعدهم لكل شيء".

وأتم: "أحيانًا يبدو الأمر صعبًا بعض الشيء، مع العلم أن الأمر صعب بالنسبة للعائلة، وبالنسبة للوالدين، الذين ما زالوا يمرون بهذه المرحلة والتي سوف يمرون بها لبقية حياتهم."