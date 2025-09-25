المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعرض لإصابة دماغية خطيرة.. لاعب أرسنال السابق يفارق الحياة بعمر 21 عامًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:23 م 25/09/2025
بيلي فيجار

وفاة بيلي فيجار

توفي مهاجم أرسنال السابق بيلي فيجار عن عمر يناهز 21 عامًا بعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة أثناء اللعب مع تشيتشيستر سيتي أحد أندية الهواة.

وكان فيجار تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة تشيتشيستر ضد وينجيت وفينشلي، يوم السبت الماضي، وتوفي المهاجم متأثرًا بإصابته اليوم.

وكتب نادي تشيتشيستر في بيان رسمي: "بعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة يوم السبت الماضي، تم وضع بيلي فيجار في غيبوبة مستحثة، وخضع أول أمس الثلاثاء لعملية جراحية لزيادة فرص تعافيه".

وأضاف البيان: "رغم تحسن حالته، كانت الإصابة خطيرة للغاية عليه، وتوفي اليوم الخميس".

وأصدر نادي أرسنال بيانًا جاء فيه: "يشعر الجميع في أرسنال بحزن عميق لوفاة خريج الأكاديمية السابق بيلي فيجار.. كل قلوبنا مع عائلته وأحبائه في هذا الوقت العصيب.. ارقد في سلام يا بيلي".

 

أرسنال الدوري الإنجليزي بيلي فيجار تشيتشيستر سيتي

