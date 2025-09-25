توفي مهاجم أرسنال السابق بيلي فيجار عن عمر يناهز 21 عامًا بعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة أثناء اللعب مع تشيتشيستر سيتي أحد أندية الهواة.

وكان فيجار تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة تشيتشيستر ضد وينجيت وفينشلي، يوم السبت الماضي، وتوفي المهاجم متأثرًا بإصابته اليوم.

وكتب نادي تشيتشيستر في بيان رسمي: "بعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة يوم السبت الماضي، تم وضع بيلي فيجار في غيبوبة مستحثة، وخضع أول أمس الثلاثاء لعملية جراحية لزيادة فرص تعافيه".

وأضاف البيان: "رغم تحسن حالته، كانت الإصابة خطيرة للغاية عليه، وتوفي اليوم الخميس".

وأصدر نادي أرسنال بيانًا جاء فيه: "يشعر الجميع في أرسنال بحزن عميق لوفاة خريج الأكاديمية السابق بيلي فيجار.. كل قلوبنا مع عائلته وأحبائه في هذا الوقت العصيب.. ارقد في سلام يا بيلي".