تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مدى جاهزية ألكسندر إيزاك، قبل مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، تقام في تمام الخامسة مساء غد السبت، في إطار مواجهات الجولة السادسة من البريميرليج.

جاهزية إيزاك

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي، حول جاهزية إيزاك: "بإمكانه اللعب دقائق إضافية، لكن اللعب لمدة 90 دقيقة يعتمد على وتيرة المباراة وشدتها، قد يكون هذا كثيرًا بعض الشيء، ليس فقط على هذا الصعيد، بل على المدى الطويل أيضًا"

أضاف: "هو الآن في مرحلة متقدمة من فترة التحضير للموسم الجديد، وعادةً بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من فترة التحضير، يصل اللاعبون إلى 60-70 دقيقة، بعض الأندية تصل بهم إلى 90 دقيقة، ولكن إذا نظرنا إلى فترة التحضير لدينا، نجد أننا نصل بهم في الغالب إلى 60 أو 70 دقيقة".

إضافة فيديريكو كييزا

وعن ضم كييزا لقائمة دوري أبطال أوروبا بدلًا من جيوفاني ليوني، أوضح سلوت: "حال تم إبلاغي بشكل صحيح، إذا تعرض لاعب لإصابة لأكثر من شهرين فإنك قادر على استبداله، الآن علينا أن نرى ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، النادي يعمل على ضمه للقائمة".

وأشار مدرب ليفربول إلى أنه تأكد إصابة جيوفاني ليوني بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وسيغيب عن الملاعب حوالي عام".

تصرف هوجو إيكيتيكي

وتطرق سلوت لتصرف إيكيتيكي وطرده، قائلًا: "لم يكن ما فعله ذكيًا، وهو ما أدركه بنفسه فورًا، اعتذر لزملائه في الفريق فورًا، لكننا جميعًا نخطئ، ومن حقك في هذا النادي ارتكاب الأخطاء دون التعرض لغرامات فورية".

اختتم تصريحاته: "لم يكن قرارًا صائبًا، قد يُؤثر علينا غدًا، الجانب الإيجابي هو أن فيديريكو كييزا يمكن أن يُظهر نفسه الآن، لذا فهي فرصة له للجلوس على مقاعد البدلاء، وربما اللعب لدقائق مع غياب هوجو".

وكان هوجو إيكيتيكي شارك بديلًا وسجل هدف فوز ليفربول في مباراة الكأس الثلاثاء الماضي، لكنه حصل على بطاقة صفراء ثانية لاحتفاله بخلع القميص، ومن ثم تم طرده.