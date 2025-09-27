ليفربول يستهدف بديل كوناتي من بايرن ميونيخ

يستهدف نادي ليفربول إبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم توصل النادي إلى اتفاق على تجديد عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في صيف 2026، حيث لم يتوصل إلى اتفاق على التجديد وسط اهتمامات من جانب ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع المدافع الفرنسي الدولي دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتوصل دايوت أوباميكانو إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونيخ لتجديد عقده، مما أدى إلى دخوله ضمن أهداف ليفربول، الذي يرغب في تعزيز خطه الخلفي.

صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى بايرن ميونيخ قادمًا من لايبزيج في صيف 2021، في صفقة مالية بلغت قيمتها 42 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وكان دايوت أوباميكانو قد شارك مع بايرن ميونيخ في الموسم الحالي 2025-2026، بواقع 11 مباراة في كافة المسابقات الداخلية والخارجية.