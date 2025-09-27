المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

4 1
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليفربول يستهدف بديل كوناتي من بايرن ميونيخ

محمد همام

كتب - محمد همام

05:35 م 26/09/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كوناتي مدافع فريق ليفربول

يستهدف نادي ليفربول إبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم توصل النادي إلى اتفاق على تجديد عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في صيف 2026، حيث لم يتوصل إلى اتفاق على التجديد وسط اهتمامات من جانب ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع المدافع الفرنسي الدولي دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتوصل دايوت أوباميكانو إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونيخ لتجديد عقده، مما أدى إلى دخوله ضمن أهداف ليفربول، الذي يرغب في تعزيز خطه الخلفي.

صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى بايرن ميونيخ قادمًا من لايبزيج في صيف 2021، في صفقة مالية بلغت قيمتها 42 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وكان دايوت أوباميكانو قد شارك مع بايرن ميونيخ في الموسم الحالي 2025-2026، بواقع 11 مباراة في كافة المسابقات الداخلية والخارجية.

ريال مدريد ليفربول بايرن ميونيخ كوناتي دايوت أوباميكانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg