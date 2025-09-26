المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول يصدم جويهي قبل لقاء كريستال بالاس

محمد همام

كتب - محمد همام

07:36 م 26/09/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

قررت إدارة نادي ليفربول عدم الدخول في مفاوضات مع مسؤولي كريستال بالاس من أجل ضم مدافع وقائد الفريق مارك جويهي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي ليفربول قريبًا من حسم صفقة جويهي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلا أن الصفقة انهارت بعد تمسك إدارة كريستال بالاس بقائد الفريق.

وكشف الصحفي المقرب من نادي ليفربول بول جويس، أن النادي لن يتحرك من أجل ضم جويهي في يناير المقبل، لأن إدارة "الريدز" لا تنوي دفع مبلغ مالي كبير قبل نهاية عقده بـ5 أشهر.

ويأمل نادي ليفربول في أن يتمسك جويهي بالانتقال لصفوف "الريدز" بعد اهتمام نادي ريال مدريد ومانشستر سيتي بضمه في صيف 2026 للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جويهي بنهاية الموسم الجاري، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ في يناير والانتقال مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان فريق ليفربول قد تعرض لضربة قوية في الأيام الماضية بعد إصابة مدافعه الإيطالي جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب على إثرها لمدة عام.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه كريستال بالاس غدًا السبت ضمن حسابات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس مارك جويهي

