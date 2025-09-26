ليفربول يصدم جويهي قبل لقاء كريستال بالاس

قررت إدارة نادي ليفربول عدم الدخول في مفاوضات مع مسؤولي كريستال بالاس من أجل ضم مدافع وقائد الفريق مارك جويهي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي ليفربول قريبًا من حسم صفقة جويهي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلا أن الصفقة انهارت بعد تمسك إدارة كريستال بالاس بقائد الفريق.

وكشف الصحفي المقرب من نادي ليفربول بول جويس، أن النادي لن يتحرك من أجل ضم جويهي في يناير المقبل، لأن إدارة "الريدز" لا تنوي دفع مبلغ مالي كبير قبل نهاية عقده بـ5 أشهر.

ويأمل نادي ليفربول في أن يتمسك جويهي بالانتقال لصفوف "الريدز" بعد اهتمام نادي ريال مدريد ومانشستر سيتي بضمه في صيف 2026 للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جويهي بنهاية الموسم الجاري، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ في يناير والانتقال مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان فريق ليفربول قد تعرض لضربة قوية في الأيام الماضية بعد إصابة مدافعه الإيطالي جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب على إثرها لمدة عام.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه كريستال بالاس غدًا السبت ضمن حسابات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.