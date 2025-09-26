المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

17 5
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

نقاط البالون دور.. صلاح خلف فيتينيا بفارق ضئيل وديمبيلي يكتسح

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:50 م 26/09/2025
محمد صلاح وفيتينيا

محمد صلاح وفيتينيا

كشف حساب جائزة "البالون دور"، عبر منصة إكس، عن عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب، ضمن الـ 10 الأوائل، في سباق الكرة الذهبية، الذي حسمه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأظهر عدد الأصوات اكتساح عثمان ديمبيلي لمنافسيه، حيث ابتعد عن أقرب ملاحقيه لامين يامال، بفارق يزيد عن 300 نقطة.

وحصد فيتينيا صاحب المركز الثالث 703 نقاط، وجاء خلفه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بفارق ضئيل، بعدما حصد 657 نقطة.

وتذيل نونو مينديز ظهير باريس سان جيرمان، قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم هذا الموسم، برصيد 171 صوت، بفارق نقطة عن جيانلويجي دوناروما صاحب المركز التاسع.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح البالون دور ديمبيلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

