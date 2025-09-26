كشف حساب جائزة "البالون دور"، عبر منصة إكس، عن عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب، ضمن الـ 10 الأوائل، في سباق الكرة الذهبية، الذي حسمه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأظهر عدد الأصوات اكتساح عثمان ديمبيلي لمنافسيه، حيث ابتعد عن أقرب ملاحقيه لامين يامال، بفارق يزيد عن 300 نقطة.

وحصد فيتينيا صاحب المركز الثالث 703 نقاط، وجاء خلفه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بفارق ضئيل، بعدما حصد 657 نقطة.

وتذيل نونو مينديز ظهير باريس سان جيرمان، قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم هذا الموسم، برصيد 171 صوت، بفارق نقطة عن جيانلويجي دوناروما صاحب المركز التاسع.

وجاءت القائمة على النحو التالي: