المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

19 5
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب وفاة أحد أقاربه.. يونايتد يفتقد أماد ديالو في مواجهة برينتفورد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:52 م 26/09/2025
أموريم ديالو

غياب الإيفواري أماد ديالو عن يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد غياب لاعبه الإيفواري أماد ديالو عن مباراة الفريق أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، بسبب وفاة أحد أفراد عائلته.

انضم ديالو، المولود في أبيدجان، إلى مانشستر يونايتد عام 2021 قادمًا من أتالانتا الإيطالي، ونجح الموسم الماضي في حجز مكانة أساسية ضمن تشكيلة المدرب روبن أموريم.

شارك الجناح متعدد المهارات في 6 مباريات هذا الموسم، مما جعله محط إشادة كبيرة من المدرب البرتغالي.

دعم مانشستر يونايتد للاعب

في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عبر أموريم عن دعمه الكامل لديالو، قائلًا: "قلوبنا مع أماد في هذا الوقت العصيب، المباراة القادمة وكرة القدم ليستا الأولوية الآن".

ويستعد فريق المدرب روبن أموريم لمواجهة برينتفورد، السبت المقبل، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مانشستر يونايتد برينتفورد روبن أموريم أماد ديالو الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الاتحاد

الاتحاد

- -
النصر

النصر

2

حراسة المرمى: بينتو الدفاع: أيمن يحيى، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، نواف بوشل الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس الهجوم: ساديو ماني، كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg