أعلن نادي مانشستر يونايتد غياب لاعبه الإيفواري أماد ديالو عن مباراة الفريق أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، بسبب وفاة أحد أفراد عائلته.

انضم ديالو، المولود في أبيدجان، إلى مانشستر يونايتد عام 2021 قادمًا من أتالانتا الإيطالي، ونجح الموسم الماضي في حجز مكانة أساسية ضمن تشكيلة المدرب روبن أموريم.

شارك الجناح متعدد المهارات في 6 مباريات هذا الموسم، مما جعله محط إشادة كبيرة من المدرب البرتغالي.

دعم مانشستر يونايتد للاعب

في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عبر أموريم عن دعمه الكامل لديالو، قائلًا: "قلوبنا مع أماد في هذا الوقت العصيب، المباراة القادمة وكرة القدم ليستا الأولوية الآن".

ويستعد فريق المدرب روبن أموريم لمواجهة برينتفورد، السبت المقبل، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

