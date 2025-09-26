المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 2
21:00
النصر

النصر

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 14
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 0
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

0 0
21:45
مارسيليا

مارسيليا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 0
22:00
اسبانيول

اسبانيول

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:25 م 26/09/2025
الدوري الإنجليزي

الإنجليزي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة السادسة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 5 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، وتنطلق الجولة السادسة غدا السبت.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

السبت 27 سبتمبر 2025

برينتفورد × مانشستر يونايتد - 2.30 ظهرا

تشيلسي × برايتون - 5.00 مساء

كريستال بالاس × ليفربول - 5.00 مساء

ليدز يونايتد × بورنموث - 5.00 مساء

مانشستر سيتي × بيرنلي - 5.00 مساء

نوتنجهام فورست × سندرلاند - 7.30 مساء

توتنهام × وولفرهامبتون - 10.00 مساء

الأحد 28 سبتمبر 2025

أستون فيلا × فولهام - 4.00 عصرا

نيوكاسل يونايتد × أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 29 سبتمبر 2025

إيفرتون × وست هام - 10.00 مساء

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

