تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة السادسة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 5 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، وتنطلق الجولة السادسة غدا السبت.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

السبت 27 سبتمبر 2025

برينتفورد × مانشستر يونايتد - 2.30 ظهرا

تشيلسي × برايتون - 5.00 مساء

كريستال بالاس × ليفربول - 5.00 مساء

ليدز يونايتد × بورنموث - 5.00 مساء

مانشستر سيتي × بيرنلي - 5.00 مساء

نوتنجهام فورست × سندرلاند - 7.30 مساء

توتنهام × وولفرهامبتون - 10.00 مساء

الأحد 28 سبتمبر 2025

أستون فيلا × فولهام - 4.00 عصرا

نيوكاسل يونايتد × أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 29 سبتمبر 2025

إيفرتون × وست هام - 10.00 مساء

