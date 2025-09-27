صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

ليفي طُرد من توتنهام

أُجبر دانييل ليفي على مغادرة توتنهام هوتسبر بشكل مفاجئ وصادم، بعد 25 عامًا قضاها على رأس الإدارة الفنية للنادي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية"، فقد تم منع ليفي من دخول ملعب التدريب لجمع ممتلكاته، التي أعيدت إليه في شاحنة صغيرة، في خطوة وصفت بالوحشية.

موقع مانشستر يونايتد الرسمي

غياب ديالو

أعلن نادي مانشستر يونايتد غياب لاعبه الإيفواري أماد ديالو عن مباراة الفريق أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، بسبب وفاة أحد أفراد عائلته.

في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عبر أموريم عن دعمه الكامل لديالو، قائلًا: "قلوبنا مع أماد في هذا الوقت العصيب، المباراة القادمة وكرة القدم ليستا الأولوية الآن".

موقع مانشستر سيتي الرسمي

سيتي يحمي نجمه

أعلن مانشستر سيتي رسميًا تجديد عقد لاعبه الشاب نيكو أوريلي لمدة خمس سنوات، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى صيف 2030.

وعبّر اللاعب عن سعادته بعقده الجديد قائلًا: "هذا يوم لن أنساه أبدًا، كنت في السيتي منذ أن كنت في الثامنة من عمري، واللعب مع الفريق الأول كان حلمًا تحقق، أن تتم مكافأتي بعقد جديد فهذا أمر مميز للغاية".

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

إصابات برشلونة

أكد نادي برشلونة تعرضه لنكستين كبيرتين على مستوى الإصابات في ظل المباريات الصعبة التي تنتظره.

وانضم رافينيا وجوان جارسيا إلى قائمة المصابين بنادي برشلونة.

بالنسبة إلى رافينيا، فإنه يعاني من انزعاج في عضلة الفخذ الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع، وهو ما سيجعله يغيب عن العديد من مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا .

ويعاني جارسيا من إصابة داخلية في الغضروف المفصلي، وسيحتاج إلى فترة تعافي تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مما يعني أنه سيغيب عن مباريات مهمة مثل ريال سوسيداد، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ومن المرجح أيضًا غيابه عن الكلاسيكو بعد شهر، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يعود في أوائل نوفمبر.

ماركا

حكم الديربي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين خافيير روخاس حكمًا لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والمقرر إقامته، اليوم السبت.

ويتولى خافيير ألبيرولا روخاس إدارة ديربي مدريد على ملعب ميتروبوليتانو.

وأدار من قبل مباراتي ديربي: الأولى ضد أتلتيكو مدريد (فوز الملكي 3-1) في موسم 2023-2024، والثانية في نفس الموسم، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-3 بعد وقت إضافي.

آس

جاهزية بيلينجهام وكامافينجا

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد أنه ليس هناك أي شكوك حول مشاركة الثنائي بيلينجهام وكامافينجا في التشكيلة الأساسية ضد أتلتيكو مدريد.

ولم يشارك بيلينجهام وكامافينجا كأساسيين في آخر مباراتين لريال مدريد رغم تعافيهما من الإصابة، وهو ما أثار الشكوك حول موقفهما من لقاء الديربي.

وقال ألونسو: "بيلينجهام وكامافينجا جاهزان، وقادران على البدء في التشكيلة الأساسية".

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا

بيع دوشان فلاهوفيتش

يسعى نادي يوفنتوس في بيع مهاجمه دوشان فلاهوفيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل الاستفادة ماليًا في ظل نهاية عقده في صيف 2026.

الأندية التي يسعى يوفنتوس إلى بيع لاعبه الصربي هما الثنائي تشيلسي أو مانشستر يونايتد في ظل سعي الثنائي لتدعيم هجومهما.

فوتبول إيطاليا

موقف لياو

سيتواجد البرتغالي رفائيل لياو نجم ميلان في لقاء نابولي والمقرر لها الأحد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وتعافى البرتغالي من إصابة في ربلة الساق خلال مواجهة باري في كأس إيطاليا في منتصف أغسطس الماضي.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

أجاكسيو يصعد نزاعه ضد بلايلي

صعّد نادي أجاكسيو الفرنسي نزاعه مع لاعبه السابق يوسف بلايلي، ملمحا بوجود "عملية احتيال منظمة" تمت المصادقة عليها بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح النادي الفرنسي أن قرار الفيفا بخصوص نزاعه مع بلايلي، استند إلى "وثيقة مُزورة"، تمنعه الآن من ضمّ لاعبين جدد.

وأضاف أنه في أبريل 2023، أمرت محكمة التحكيم الرياضي يوسف بلايلي، بسداد دينٍ قدره 380 ألف يورو لناديه السابق، الأهلي السعودي، وهو المبلغ الذي يعادل غرامة فُرضت على اللاعب، بشكل مُستقلّ عن نادي أجاكسيو.

لكن اللاعب الجزائري قدّم في 2024، شكوى إلى الفيفا، يطالب فيها أجاكسيو بالمبلغ نفسه، مقدما مذكرة تفاهم يُفترض أنها موقعة من المدير العام السابق لاجاكسيو، آلان كالداريلا، ونادي الأهلي، ويؤكد النادي الفرنسي أن الوثيقة "مزورة بشكل صارخ".

ليكيب

إنريكي ليس قلقا

بدا الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، غير قلق بشأن قائمة إصابات فريقه المتزايدة، بعدما انضم البرازيلي ماركينيوس مدافع الفريق لقائمة المصابين، عقب تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق ضد أوكسير في الدوري الفرنسي: "علينا أن نتكيف، لست قلقا، فهذه هي كرة القدم في المستويات العالية، كرة القدم، رياضة تعد الإصابات فيها أمرا طبيعيا، لأنها رياضة التحامات".

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

مصير بالينيا

تألق جواو بالينيا لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، المعار من صفوف بايرن ميونخ، منذ بداية الموسم الجاري، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونال إشادة واسعة في إنجلترا بعد هدفه الرائع مؤخرًا ضد دونكاستر في كأس الرابطة.

ويرغب بالينيا في الاستمرار مع توتنهام هوتسبير، والانتقال لصفوف السبيرز بصفة دائمة، عقب نهاية فترة الإعارة، في ظل إعجاب مسؤولي الفريق الإنجليزي بإمكانياته، بينما يعتبر اللاعب فترته في بايرن ميونيخ قد انتهت.

رقم قياسي لكين

حقق هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ، رقما قياسيًا جديدًا، بعدما سجل ثنائية ثمينة في انتصار فريقه على حساب فيردر بريمن في الدوري الألماني.

ورفع هاري كين رصيده إلى 100 هدف بقميص بايرن ميونخ، ليصبح أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف مع فريق واحد، خلال 104 مباريات، متفوقًا على كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، حيث احتاج كلا منهما لـ 105 مباريات لتحقيق هذا الإنجاز.