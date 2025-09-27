نقاط جائزة ياشين.. دوناروما يتفوق على أليسون بفارق كبير

كشف حساب جائزة "البالون دور"، عبر منصة إكس، عن عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب، ضمن الـ 10 الأوائل، في سباق جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

وتوج الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025.

وأظهر عدد الأصوات اكتساح جيانلويجي دوناروما لمنافسيه، حيث ابتعد عن أقرب ملاحقيه أليسون لاعب ليفربول، بفارق يزيد عن 350 نقطة، حيث جمع إجمالي 486 نقطة.

وحصد أليسون المركز الثاني في الجائزة برصيد 120 نقطة، وجاء خلفه يان سومر حارس إنتر ميلان برصيد 112 نقطة.

وجاء تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 69 نقطة، وخلفه ياسين بونو في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

وتذيل ماتز سيلس حارس نوتينجهام فورست الإنجليزي الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

وجاءت القائمة على النحو التالي: