يضرب نادي مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يلتقي الثنائي في ليلة كروية مميزة مساء اليوم السبت، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، لحساب منافسات الأسبوع السادس ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الاتحاد.

وتشهد صفوف مانشستر سيتي مجموعة من الغيابات، حيث تعرض الرباعي ريان شرقي، عمر مرموش، ريان آيت نوري، عبد القادر خوسانوف للإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي

ويظهر مانشستر سيتي أمام بيرنلي بتشكيل من المتوقع أن يكون على النحو التالي، وفقًا لما كشفته مجموعة من التقارير الإنجليزية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو أوريلي، ريكو لويس، روبن دياز، يوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب مرور 5 جولات من عمر المسابقة، بعد أن حصد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة في مواجهتين.

ويتواجد بيرنلي في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور العدد ذاته من الجولات (5 جولات) حيث اكتفى بحصد 4 نقاط من انتصار وتعادل و3 هزائم.