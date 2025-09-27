المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

غياب مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:29 ص 27/09/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

يضرب نادي مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يلتقي الثنائي في ليلة كروية مميزة مساء اليوم السبت، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، لحساب منافسات الأسبوع السادس ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الاتحاد.

وتشهد صفوف مانشستر سيتي مجموعة من الغيابات، حيث تعرض الرباعي ريان شرقي، عمر مرموش، ريان آيت نوري، عبد القادر خوسانوف للإصابة.

جدول مباريات اليوم السبت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي

ويظهر مانشستر سيتي أمام بيرنلي بتشكيل من المتوقع أن يكون على النحو التالي، وفقًا لما كشفته مجموعة من التقارير الإنجليزية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو أوريلي، ريكو لويس، روبن دياز، يوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب مرور 5 جولات من عمر المسابقة، بعد أن حصد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة في مواجهتين.

ويتواجد بيرنلي في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور العدد ذاته من الجولات (5 جولات) حيث اكتفى بحصد 4 نقاط من انتصار وتعادل و3 هزائم.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيرنلي عمر مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

