كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تفاصيل تصويت الصحفيين للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2025.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

واحتل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، المركز الرابع في ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية، بعدما جمع إجمالي 657 نقطة.

كيف يتم تحديد الفائز بالكرة الذهبية 2025؟

تختار مجلة فرانس فوتبول، الفائز بالكرة الذهبية، بناءً على تصويت الصحفيين المتخصصين في أنحاء العالم، بواقع صحفي واحد من أفضل 100 دولة في آخر تصنيف لفيفا.

ويضع كل صحفي من اللجنة التي تحددها مجلة فرانس فوتبول، قائمة بأفضل 10 لاعبين بترتيب تنازلي كالآتي: الأول يحصل على 15 نقطة، والثاني 12، والثالث 10، ثم 8 و7 و5 و4 و3 و2 و1.

ما هي الدول التي اختارت صلاح في المركز الأول بجائزة الكرة الذهبية؟

شهدت تفاصيل الأصوات التي نشرتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول من قبل 4 دول فقط، ليحصد 60 نقطة من أصل الـ657 نقطة التي حصدها في الترتيب النهائي بفضل تواجده على رأس اختيارات ممثلي هذه الدول.

واختار "مارك جليسون" صحفي دولة جنوب أفريقيا، محمد صلاح في المركز الأول، يليه عثمان ديمبلي ثم لامين يامال، ثم فيتينيا، ثم أشرف حكيمي، ثم رافينيا، ثم كيليان مبابي، ثم ديزيري دوي، ثم هاري كين ثم كول بالمر.

بينما اختار "عبدالله عاشور" صحفي دولة البحرين، محمد صلاح في المركز الأول، يليه أشرف حكيمي، ثم لامين يامال، ثم كيليان مبابي، ثم عثمان ديمبلي، ثم فينيسيوس، ثم رافينيا، ثم خفيتشا كفارتسخيليا، ثم فيتينيا، ثم فيرجيل فان دايك.

واختارت "إيناس مظهر" ممثلة دولة مصر، محمد صلاح في المركز الأول، يليه عثمان ديمبلي، ثم كيليان مبابي، ثم أشرف حكيمي، ثم كول بالمر، ثم جود بيلينجهام، ثم رافينيا، ثم روبرت ليفاندوفسكي، ثم لامين يامال، ثم فيكتور جيوكيريس.

بينما اختار "حسام بركات" صحفي دولة الأردن، محمد صلاح في المركز الأول، يليه لامين يامال، ثم عثمان ديمبلي، ثم كول بالمر، ثم كيليان مبابي، ثم أشرف حكيمي، ثم رافينيا، ثم فيتينيا، ثم هاري كين، ثم لاوتارو مارتينيز.