الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

في ظهوره السابع.. بنجامين سيسكو يفتتح التسجيل مع مانشستر يونايتد أمام برينتفورد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:37 م 27/09/2025
سيسكو

بنجامين سيسكو

افتتح بنجامين سيسكو، سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد بهز شباك برينتفورد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق برينتفورد نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب جي تيك كوميونيتي".

سيسكو يسجل للمرة الأولى

نجح بنجامين سيسكو في تسجيل هدفه الأول مانشستر يونايتد، بعد 6 مباريات شارك بها اللاعب السلوفيني ولم يتمكن من هز الشباك، قبل أن يوقع على مرمى برينتفورد في ظهوره السابع.

وأحرز سيسكو الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في المباراة بالدقيقة 26، ليحافظ على آمال فريقه في العودة.

وجاء الهدف بعد عرضية من دورجو إلى داخل منطقة الجزاء، سقطت من يد حارس برينتفورد، قبل أن يسدد سيسكو الكرة من جديد.

وتصدى حارس برينتفورد للكرة قبل أن ترتد إلى سيسكو من جديد الذي أطلقها بقوة إلى داخل الشباك.

وشارك بنجامين سيسكو مع مانشستر يونايتد خلال 6 مباريات في الموسم الجاري، بواقع 295 دقيقة ولم ينجح في التسجيل، وجاء ظهوره على النحو التالي:

- أمام أرسنال: 25 دقيقة (الدوري الإنجليزي)

- أمام فولهام: 37 دقيقة (الدوري الإنجليزي)

- أمام بيرنلي: 18 دقيقة (الدوري الإنجليزي)

- أمام مانشستر سيتي: 80 دقيقة (الدوري الإنجليزي)

- أمام تشيلسي: 45 دقيقة (الدوري الإنجليزي)

- أمام جريمبسي تاون: 90 دقيقة (كأس كاراباو)

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برينتفورد بنجامين سيسكو

