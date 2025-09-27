المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:52 م 27/09/2025
ليفربول

فريق ليفربول

كشف الجهاز الفني لنادي ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، عن تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع السادس، من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب سيلهيرست بارك.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

استقر آرني سلوت، على الأسماء التي سيدفع بها للمشاركة في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، فريدريكو كييزا، كورتس جونز، أندي روبرتسون، جيريمي فريمبونج، نجوموها، كودي جاكبو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة، إذ حقق "الريدز" الفوز في جميع مبارياته.

ويحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط من 5 جولات خاضها الفريق، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في 3 مناسبات.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي كريستال بالاس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

