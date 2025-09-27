كشف الجهاز الفني لنادي ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، عن تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع السادس، من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب سيلهيرست بارك.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

استقر آرني سلوت، على الأسماء التي سيدفع بها للمشاركة في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، فريدريكو كييزا، كورتس جونز، أندي روبرتسون، جيريمي فريمبونج، نجوموها، كودي جاكبو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة، إذ حقق "الريدز" الفوز في جميع مبارياته.

ويحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط من 5 جولات خاضها الفريق، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في 3 مناسبات.