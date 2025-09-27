أهدر البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشتر يونايتد، ركلة جزاء، في مباراة الفريق المقامة الآن ضد نظيره فريق برينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يتأخر في النتيجة أمام برينتفورد (2-1)، مع الدخول في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة لحساب الجولة السادسة بالبريميرليج.

برونو فرنانديز يهدر

أهدر برونو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ضيع بها فرصة التعادل على مانشستر يونايتد.

وسدد قائد مانشستر يونايتد في الناحية اليسرى، حيث جاءت تسديدة أرضية، تمكن حارس برينتفورد كيليهر من التصدي لها.

وأهدر برونو فرنانديز ركلة الجزاء الثانية هذا الموسم أمام بيرنلي، بينما كان قد ضيع الأولى ضد فولهام.

وتعد هذه سادس ركلة جزاء يهدرها برونو فرنانديز منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد، حيث ضيع من قبل ضد فرق: تشيلسي، أرسنال، أستون فيلا، نيوكاسل يونايتد وفولهام.

وكان على مدار مسيرته من قبل، أهدر ركلتي جزاء، واحدة بقميص سبورتينج لشبونة، والثانية رفقة فريق أودينيزي.