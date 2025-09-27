المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

سيلفا يرد على الشائعات: لم أخف جراحتي عن دورتموند

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:47 م 27/09/2025
فابيو سيلفا

فابيو سيلفا

نفى البرتغالي فابيو سيلفا، مهاجم بوروسيا دورتموند، صحة ما تردد بشأن إخفائه عملية جراحية أجراها في الفخذ عن ناديه الألماني.

وكان سيلفا، البالغ من العمر 23 عامًا، قد انتقل إلى دورتموند الشهر الماضي قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 20 مليون يورو (23.4 مليون دولار). وذكرت تقارير أن إدارة النادي اكتشفت خضوعه للجراحة خلال الفحص الطبي الإلزامي فقط.

وفي تصريحات لصحيفة "رور ناخريشتين" الألمانية، أكد المهاجم البرتغالي أن تلك الأنباء غير صحيحة، موضحًا: "صحيح أنني أجريت عملية في الموسم الماضي، لكن لم يكن هناك أي تعمد لإخفاء الأمر".

وأوضح سيلفا أن قرار عدم الإعلان عن تفاصيل الإصابة أو العملية اتُخذ بالتنسيق مع ناديه السابق، مضيفًا: "في وقت العملية كنت لاعبًا في وولفرهامبتون، وبالاتفاق مع النادي وفريقي الطبي لم نكشف عن التفاصيل".

وأشار اللاعب إلى أن الجراحة كانت قد مضى عليها أكثر من شهرين عندما بدأ التواصل المكثف مع بوروسيا دورتموند.

وعلى الرغم من عدم ظهوره رسميًا بقميص الفريق حتى الآن بسبب مشكلات عضلية في الفخذ، إلا أن سيلفا أكد تحسنه البدني، قائلاً: "أشعر أنني في حالة جيدة جدًا الآن وأتطلع للمشاركة مجددًا في أقرب وقت".

الدوري الألماني دورتموند فابيو سيلفا

