سيلفا يرد على الشائعات: لم أخف جراحتي عن دورتموند

نفى البرتغالي فابيو سيلفا، مهاجم بوروسيا دورتموند، صحة ما تردد بشأن إخفائه عملية جراحية أجراها في الفخذ عن ناديه الألماني.

وكان سيلفا، البالغ من العمر 23 عامًا، قد انتقل إلى دورتموند الشهر الماضي قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 20 مليون يورو (23.4 مليون دولار). وذكرت تقارير أن إدارة النادي اكتشفت خضوعه للجراحة خلال الفحص الطبي الإلزامي فقط.

وفي تصريحات لصحيفة "رور ناخريشتين" الألمانية، أكد المهاجم البرتغالي أن تلك الأنباء غير صحيحة، موضحًا: "صحيح أنني أجريت عملية في الموسم الماضي، لكن لم يكن هناك أي تعمد لإخفاء الأمر".

وأوضح سيلفا أن قرار عدم الإعلان عن تفاصيل الإصابة أو العملية اتُخذ بالتنسيق مع ناديه السابق، مضيفًا: "في وقت العملية كنت لاعبًا في وولفرهامبتون، وبالاتفاق مع النادي وفريقي الطبي لم نكشف عن التفاصيل".

وأشار اللاعب إلى أن الجراحة كانت قد مضى عليها أكثر من شهرين عندما بدأ التواصل المكثف مع بوروسيا دورتموند.

وعلى الرغم من عدم ظهوره رسميًا بقميص الفريق حتى الآن بسبب مشكلات عضلية في الفخذ، إلا أن سيلفا أكد تحسنه البدني، قائلاً: "أشعر أنني في حالة جيدة جدًا الآن وأتطلع للمشاركة مجددًا في أقرب وقت".