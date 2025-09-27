المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

إعلان

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي 2-1 بيرنلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:59 م 27/09/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يقدم لكم يلا كورة، متابعة مباشرة لمباراة مانشستر سيتي التي يستضيف خلالها بيرنلي، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبحث مانشستر سيتي عن تصحيح أوضاعه في منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي الذي جمع 7 نقاط فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خسر نقطتين في مباراته الأخيرة أمام أرسنال، بالتعادل (1-1)، بينما يملك بيرنلي 4 نقاط في المركز السابع عشر. 

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، فيل فودين

الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، ناثان آكي، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، ريكو لويس، ديفين موكاسا، ريان ماكيدو.

وأجرى جوارديولا 3 تغييرات على تشكيل مانشستر سيتي، ليدفع بنونيز وجونزاليس وسافينيو بدلًا من خوسانوف ورودري وسيلفا.

مانشستر سيتي 2-1 بيرنلي

ونجح مانشستر سيتي في التقدم بهدف أول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 12، إذ استغل الجناح الإنجليزي ارتداد الكرة من حارس بيرنلي بعد مجهود فردي رائع من البلجيكي جيريمي دوكو.

ولم يحتسب الحكم هدف مانشستر سيتي لفودين، إذ تم تسجيله كهدف ذاتي من توقيع المدافع ماكسيم إستيف.

وواصل دوكو تألقه اللافت، ليراوغ في الدقيقة 25 أكثر من لاعب قبل أن يسدد تصويبة قوية نحو مرمى بيرنلي، أبعدها المتألق الآخر دوبرافكا إلى ركلة ركنية لمانشستر سيتي.

وتمكن بيرنلي من مباغتة مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 38 من إمضاء جايدون أنتوني.

وصمد دفاع بيرنلي فيما تبقى من وقت في الشوط الأول، ليدخل الفريقان إلى غرف الملابس بالتعادل (1-1)، وسط حالة من عدم الرضا بين جماهير مانشستر سيتي.

وكاد فوستر يسجل هدفًا لبيرنلي مع بداية الشوط الثاني، لكن لسوء حظه، مرت الكرة بجانب القائم الأيسر لمانشستر سيتي.

وأضاف مانشستر سيتي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 61، إذ استغل ماثيوس نونيز تمريرة هالاند بالرأس، ليحولها الظهير الأيمن إلى هدف في شباك بيرنلي بعد تسديدة قوية من لمسة واحدة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيرنلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

