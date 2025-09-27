نجح نادي مانشستر سيتي في استعادة انتصاراته أمام بيرنلي، بعدما تفوق (5-1) في مباراة جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول بالتعادل (1-1) مع بيرنلي قبل أن يسجل 4 أهداف في النصف الثاني.

واستطاع مانشستر سيتي أن يصحح أوضاعه في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام أرسنال.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، فيل فودين

الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، ناثان آكي، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، ريكو لويس، ديفين موكاسا، ريان ماكيدو.

وأجرى جوارديولا 3 تغييرات على تشكيل مانشستر سيتي، ليدفع بنونيز وجونزاليس وسافينيو بدلًا من خوسانوف ورودري وسيلفا.

مانشستر سيتي 3-1 بيرنلي

ونجح مانشستر سيتي في التقدم بهدف أول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 12، إذ استغل الجناح الإنجليزي ارتداد الكرة من حارس بيرنلي بعد مجهود فردي رائع من البلجيكي جيريمي دوكو.

ولم يحتسب الحكم هدف مانشستر سيتي لفودين، إذ تم تسجيله كهدف ذاتي من توقيع المدافع ماكسيم إستيف.

وواصل دوكو تألقه اللافت، ليراوغ في الدقيقة 25 أكثر من لاعب قبل أن يسدد تصويبة قوية نحو مرمى بيرنلي، أبعدها المتألق الآخر دوبرافكا إلى ركلة ركنية لمانشستر سيتي.

وتمكن بيرنلي من مباغتة مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 38 من إمضاء جايدون أنتوني.

وصمد دفاع بيرنلي فيما تبقى من وقت في الشوط الأول، ليدخل الفريقان إلى غرف الملابس بالتعادل (1-1)، وسط حالة من عدم الرضا بين جماهير مانشستر سيتي.

وكاد فوستر يسجل هدفًا لبيرنلي مع بداية الشوط الثاني، لكن لسوء حظه، مرت الكرة بجانب القائم الأيسر لمانشستر سيتي.

وأضاف مانشستر سيتي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 61، إذ استغل ماثيوس نونيز تمريرة هالاند بالرأس، ليحولها الظهير الأيمن إلى هدف في شباك بيرنلي بعد تسديدة قوية من لمسة واحدة.

وواصل نونيز تألقه، ليرسل عرضية أرضية في الدقيقة 65 حولها ماكسيم إستيف بالخطأ، مرة أخرى، لهدف ثالث في مرمى بيرنلي.

وسجل النرويجي إيرلينج هالاند هدفًا رابعًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 90 بعد تمريرة رائعة من المتألق دوكو ثم أضاف الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.