خلفًا لجراهام بوتر.. نونو سانتو مديرًا فنيًا لوست هام يونايتد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:07 م 27/09/2025
نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست

نونو سانتو

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، تعيين المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لسلفه جراهام بوتر.

وكشف نادي وست هام عبر موقعه الرسمي، عن تولي نونو سانتو للمهمة الفنية للفريق لمدة 3 سنوات، على أن يقود المدرب "الهامرز" للمرة الأولى أمام إيفرتون، يوم الإثنين المقبل.

مهمة فنية جديدة

يبدأ نونو سانتو مهمة فنية جديدة عقب رحيله عن نوتنجهام فورست، بحثًا عن مواصلة طريق الإنجازات الذي بدأه المدرب المخضرم على مدار سنوات عديدة.

كان قد تولى سانتو المهمة الفنية لفريق نوتنجهام فورست (محطته الأخيرة)، خلال 71 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 30 لقاء، وتعادل في 15 وخسر في 26 مناسبة.

وقاد نونو سانتو الحصة التدريبية الأولى مع وست هام، في مركز راش جرين بعد ظهر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فريقه المرتقبة على ملعب هيل ديكنسون مساء الإثنين.

ويرافق نونو سانتو فريق من مدربي الأكاديمية، لمساعدته على أن يكون ذلك بشكل مؤقت، هم: مارك روبسون، ستيف بوتس، جيرارد بريندفيل، وبيلي ليبين، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن جهازه الفني والإداري المساعد بشكل كامل.

تصريحات نونو سانتو

وقال نونو سانتو، عقب توليه المهمة الفنية للفريق: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا وفخور بتمثيل وست هام يونايتد، هدفي هو العمل بجد لاستخراج أفضل ما لدى الفريق وضمان أن نكون في أعلى مستويات التنافسية الممكنة".

وأتم نونو سانتو، حديثه قائلًا: "لقد بدأنا العمل بالفعل وأنا متحمس للتحدي القادم".

 

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
الدوري الإنجليزي وست هام نوتنجهام فورست نونو سانتو

