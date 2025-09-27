أوقفت حالة طوارئ طبية في مدرجات ملعب سيلهرست بارك، اليوم السبت، مباراة كريستال بالاس وليفربول الجارية ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، قبل استئنافها مجددًا.

ويتأخر ليفربول أمام كريستال بالاس بهدف من توقيع الجناح السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة التاسعة.

حالة طوارئ في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تحصل ليفربول على ركلة حرة من مسافة قريبة جدًا من منطقة جزاء كريستال بالاس، عند حدود الدقيقة 12، ليقف عليها كل من محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتز.

وقبل تنفيذها، لاحظ ثلاثي ليفربول أن هناك حالة طوارئ طبية في مدرجات ملعب كريستال بالاس.

وسارع اللاعبون نحو مدرجات سيلهرست بارك، فيما أوقف الحكم المباراة، قبل أن يتحرك أفراد الجهاز الطبي في الفريقين معًا، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

وتمكن الفريق الطبي من ليفربول وكريستال بالاس في إسعاف المشجع، ليبدو كل شيء على ما يرام.

واستأنف الحكم مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدقيقة 17، أي بعد 5 دقائق تقريبًا من إيقافها.