سقط نادي تشيلسي على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج بالخسارة أمام برايتون، اليوم السبت.

والتقى تشيلسي وبرايتون ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

برايتون يهزم 10 لاعبين من تشيلسي

بدأ تشيلسي بقوة أمام برايتون، ليسجل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز هدفًا من ضربة رأسية في الدقيقة 24.

وأنهى فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الشوط الأول متقدمًا (1-0) على برايتون، باستحقاق وجدارة.

وفي الشوط الثاني، أصبح تشيلسي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد حصول اللاعب تريفوه تشالوباه على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن منع لاعب برايتون من الانفراد بالحارس روبرت سانشيز.

واستغل برايتون حالة النقص العددي في صفوف تشيلسي، ليسجل 3 أهداف في قرابة ربع ساعة.

وافتتح داني ويلبيك أهداف برايتون في الدقيقة 77 ثم أضاف ماكسيم دي كوبير هدفًا ثانيًا في الدقيقة 90+2 قبل أن يعود صاحب الهدف الأول إلى التسجيل مجددًا في الدقيقة 100.

وواصل تشيلسي التعثر في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليفشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات متتالية.

