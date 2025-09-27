المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعثر جديد.. برايتون يهزم 10 لاعبين من تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:05 م 27/09/2025
من مباراة تشيلسي

من مباراة تشيلسي وبرايتون

سقط نادي تشيلسي على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج بالخسارة أمام برايتون، اليوم السبت.

والتقى تشيلسي وبرايتون ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

برايتون يهزم 10 لاعبين من تشيلسي

بدأ تشيلسي بقوة أمام برايتون، ليسجل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز هدفًا من ضربة رأسية في الدقيقة 24.

وأنهى فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الشوط الأول متقدمًا (1-0) على برايتون، باستحقاق وجدارة.

وفي الشوط الثاني، أصبح تشيلسي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد حصول اللاعب تريفوه تشالوباه على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن منع لاعب برايتون من الانفراد بالحارس روبرت سانشيز.

واستغل برايتون حالة النقص العددي في صفوف تشيلسي، ليسجل 3 أهداف في قرابة ربع ساعة.

وافتتح داني ويلبيك أهداف برايتون في الدقيقة 77 ثم أضاف ماكسيم دي كوبير هدفًا ثانيًا في الدقيقة 90+2 قبل أن يعود صاحب الهدف الأول إلى التسجيل مجددًا في الدقيقة 100.

وواصل تشيلسي التعثر في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليفشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات متتالية.

ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة برايتون القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي برايتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
بيراميدز

بيراميدز

- -
طلائع الجيش

طلائع الجيش

3

يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14 برصيد 9 نقاط

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg