اشتعل الصراع في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم السبت، بعد أن حقق مانشستر سيتي الفوز في الوقت الذي خسر خلاله كل من تشيلسي وليفربول مباراتهما في الجولة السادسة.

ويحمل ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الذي توج به في الموسم الماضي 2024-2025.

ترتيب الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير (5-1) على بيرنلي، في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد.

وفي ملعب سيلهرست بارك، تذوق ليفربول مرارة الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم على يد كريستال بالاس الذي أحرز هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

وتقدم كريستال بالاس إلى المركز الثاني، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتلقى نادي تشيلسي هزيمة جديدة على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج أمام برايتون، إذ كان متقدمًا (1-0) قبل أن يستكمل مباراته بـ10 لاعبين، ليخسر بثلاثة أهداف لواحد.

