المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الصراع يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وخسارة ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:13 م 27/09/2025
ليفربول بالاس

من مباراة كريستال بالاس وليفربول

اشتعل الصراع في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم السبت، بعد أن حقق مانشستر سيتي الفوز في الوقت الذي خسر خلاله كل من تشيلسي وليفربول مباراتهما في الجولة السادسة.

ويحمل ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الذي توج به في الموسم الماضي 2024-2025.

ترتيب الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير (5-1) على بيرنلي، في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد.

وفي ملعب سيلهرست بارك، تذوق ليفربول مرارة الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم على يد كريستال بالاس الذي أحرز هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

وتقدم كريستال بالاس إلى المركز الثاني، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتلقى نادي تشيلسي هزيمة جديدة على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج أمام برايتون، إذ كان متقدمًا (1-0) قبل أن يستكمل مباراته بـ10 لاعبين، ليخسر بثلاثة أهداف لواحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة ليفربول القادمة
تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
بيراميدز

بيراميدز

- -
طلائع الجيش

طلائع الجيش

3

يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14 برصيد 9 نقاط

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg