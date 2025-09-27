المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الخسارة الأولى.. كريستال بالاس يلدغ ليفربول بفوز قاتل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:15 م 27/09/2025
حقق فريق كريستال بالاس فوزًا قاتلًا على حساب منافسه ليفربول بهدفين مقابل هدف، في لقاء جاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقدَّم كريستال بالاس عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجِّل البديل كييزا هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 87، لكن البديل الآخر إيدي نكيتياه أحرز هدف الفوز في الدقيقة 90+7.

تُعد هذه الخسارة الأولى لليفربول بعد خمسة انتصارات متتالية، في المقابل واصل كريستال بالاس عروضه القوية في البطولة، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

تشكيل ليفربول:

أليسون بيكر – كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز – ريان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – محمد صلاح – فلوريان فيرتز – ألكسندر إيزاك.

تفاصيل المباراة:

تقدَّم كريستال بالاس مبكرًا في الدقيقة العاشرة عن طريق الجناح السنغالي إسماعيلا سار، الذي استغل خطأً من لاعب ليفربول ريان جرافنبرخ وسدَّد كرة قوية في الشباك.

وكاد كريستال بالاس أن يُضيف الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من بيرمي بينو في الدقيقة 11، إلا أن أليسون بيكر تألق وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة 19، كاد الدولي الهولندي جرافنبرخ أن يُعادل النتيجة لصالح ليفربول بتسديدة قوية تصدى لها دين هندرسون، قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن.

أليسون واصل تألقه في الدقيقة 22 بعد تصدٍ لتسديدة من دانييل مونوز، لتبقى النتيجة 1-0 لصالح كريستال بالاس.

وبعد دقيقة واحدة فقط، أنقذ أليسون مرماه مجددًا من انفراد تام بالمهاجم السنغالي ماتيتا.

وفي الدقيقة 28، ظهر ألكسندر إيزاك لأول مرة بمحاولة هجومية، حيث سدَّد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة حارس كريستال بالاس، لكنها لمست الشباك الخارجية.

كما أضاع إبراهيما كوناتي فرصة محققة للتعادل في الدقيقة 38، بعدما مرّت رأسيته من ركلة ركنية بجوار القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد ماتيتا أن يُضيف الهدف الثاني لكريستال بالاس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40+6.

وفي الدقيقة 45+9، ظهر محمد صلاح بتهديد هجومي أول، إلا أن هندرسون تألق مجددًا وأبعد الكرة إلى ركنية.

في الشوط الثاني، حاول جاكبو إدراك التعادل في الدقيقة 51 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرَّت بجوار المرمى.

وتألّق دين هندرسون مجددًا في الدقيقة 59، بعد تصدٍ رائع لتسديدة قوية من فيرتز أمام المرمى.

وأهدر إيزاك فرصة ثمينة للتعادل في الدقيقة 65، بعدما سدّد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 85، كاد كييزا أن يسجّل التعادل من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرّت بجوار القائم.

لكن اللاعب نفسه نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87، وأكد الحكم صحته بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

واستمرت الإثارة حتى الدقيقة 90+7، حين تمكَّن البديل إيدي نكيتياه من تسجيل هدف الفوز، وأكّد الحكم صحته أيضًا بعد مراجعة تقنية الفيديو.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح كريستال بالاس

