مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

لا أحد يقترب من هالاند.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:32 م 27/09/2025
هالاند

إيرلينج هالاند - مهاجم مانشستر سيتي

يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند تألقه اللافت مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

واستعاد هالاند المستويات المعهودة عنه مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد أن كان خارج سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي 2024-2025، إذ لم يتمكن من منافسة محمد صلاح الذي سجل آنذاك 29 هدفًا، ليحصد الحذاء الذهبي.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

سجل هالاند هدفين في فوز مانشستر سيتي (5-1) على بيرنلي، اليوم السبت.

واستطاع هالاند تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى هدفه الثامن هذا الموسم.

ولا يقترب أحد من هالاند، إذ يبتعد المتصدر بفارق 4 أهداف كاملة عن الثلاثي الذي يحتل وصافة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي، البرازيلي إيجور تياجو والإنجليزي جايدون أنتوني والغاني أنطونيو سيمينيو. 

يشار إلى أن صلاح سجل هدفين فقط في الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليبتعد حتى الآن عن سباق الحذاء الذهبي. 

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

ما قبل المباراة
بيراميدز

بيراميدز

- -
طلائع الجيش

طلائع الجيش

3

يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14 برصيد 9 نقاط

تفاصيل المباراة
