يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند تألقه اللافت مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

واستعاد هالاند المستويات المعهودة عنه مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد أن كان خارج سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي 2024-2025، إذ لم يتمكن من منافسة محمد صلاح الذي سجل آنذاك 29 هدفًا، ليحصد الحذاء الذهبي.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

سجل هالاند هدفين في فوز مانشستر سيتي (5-1) على بيرنلي، اليوم السبت.

واستطاع هالاند تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى هدفه الثامن هذا الموسم.

ولا يقترب أحد من هالاند، إذ يبتعد المتصدر بفارق 4 أهداف كاملة عن الثلاثي الذي يحتل وصافة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي، البرازيلي إيجور تياجو والإنجليزي جايدون أنتوني والغاني أنطونيو سيمينيو.

يشار إلى أن صلاح سجل هدفين فقط في الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليبتعد حتى الآن عن سباق الحذاء الذهبي.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا