حصل اللاعب المصري محمد صلاح على التقييم الأسوأ في مباراة خسارة ليفربول (2-1) أمام كريستال بالاس، اليوم السبت.

وتلقى ليفربول الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام كريستال بالاس في مباراة أقيمت على ملعب سيلهرست بارك، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل قبل هدف نيكيتاه في الـ+90.

ماذا قدم صلاح أمام كريستال بالاس؟

لم يتمكن صلاح من التسجيل أو الصناعة أمام كريستال بالاس.

وعلى المستوى الفردي، ظهر محمد صلاح بأداء باهت طوال الدقائق الـ90، ليحصل على أسوأ تقييم من موقع سوفا سكور بين جميع اللاعبين، سواءً من ليفربول أو كريستال بالاس، بواقع 5.9.

وفيما يلي، إحصائيات وأرقام صلاح أمام كريستال بالاس..

- الدقائق: 90

- اللمسات: 36

- التمريرات الصحيحة: 20 من 23 (87%)

- التمريرات المفتاحية: 2

- العرضيات الصحيحة: صفر من 1

- الكرات الطولية: 1 من 2

- التسديدات على المرمى: 1

- التسديدات خارج المرمى: 1

- المراوغات الصحيحة: صفر من 2

- إهدار فرص كبيرة: 1

- الالتحامات الأرضية الناجحة: صفر من 5

- فقدان الكرة: 11