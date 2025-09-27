المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

أسوأ تقييم.. ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:50 م 27/09/2025
صلاح

من مباراة كريستال بالاس وليفربول

حصل اللاعب المصري محمد صلاح على التقييم الأسوأ في مباراة خسارة ليفربول (2-1) أمام كريستال بالاس، اليوم السبت.

وتلقى ليفربول الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام كريستال بالاس في مباراة أقيمت على ملعب سيلهرست بارك، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل قبل هدف نيكيتاه في الـ+90.

ماذا قدم صلاح أمام كريستال بالاس؟

لم يتمكن صلاح من التسجيل أو الصناعة أمام كريستال بالاس.

وعلى المستوى الفردي، ظهر محمد صلاح بأداء باهت طوال الدقائق الـ90، ليحصل على أسوأ تقييم من موقع سوفا سكور بين جميع اللاعبين، سواءً من ليفربول أو كريستال بالاس، بواقع 5.9.

وفيما يلي، إحصائيات وأرقام صلاح أمام كريستال بالاس..

- الدقائق: 90

- اللمسات: 36

- التمريرات الصحيحة: 20 من 23 (87%)

- التمريرات المفتاحية: 2

- العرضيات الصحيحة: صفر من 1

- الكرات الطولية: 1 من 2

- التسديدات على المرمى: 1

- التسديدات خارج المرمى: 1

- المراوغات الصحيحة: صفر من 2

- إهدار فرص كبيرة: 1

- الالتحامات الأرضية الناجحة: صفر من 5

- فقدان الكرة: 11

مباراة ليفربول القادمة
الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

ما قبل المباراة
بيراميدز

بيراميدز

- -
طلائع الجيش

طلائع الجيش

3

يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14 برصيد 9 نقاط

تفاصيل المباراة
