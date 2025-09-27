أرني سلوت: خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس "درس مفيد"

وصف أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، خسارة فريقه أمام كريستال بالاس بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنها تمثل "درسًا مفيدًا" للفريق.

وتلقى ليفربول أول هزيمة له في الموسم، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب بعد خمسة انتصارات متتالية.

وقال سلوت في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "واجهنا صعوبة كبيرة في الشوط الأول، واستحقوا التقدم علينا بهدف، بل كنا محظوظين أن النتيجة كانت (1-0) فقط".

وأضاف: "السيناريو تغير تمامًا في الشوط الثاني، استغرقنا وقتًا طويلًا حتى أدركنا التعادل في الدقائق الأخيرة، لكنهم حسموا المباراة بركلة ركنية ثانية".

وأكد المدرب الهولندي أن الفريق بحاجة للتحسن في التعامل مع الكرات الثابتة، موضحًا: "من يريد المنافسة على لقب البريميرليج يجب أن يتسم بالتوازن. استقبالنا هدفين من كرات ثابتة اليوم، وهدفًا من نيوكاسل، أمر يقلقني، خاصة وأنها كانت من نقاط قوتنا الموسم الماضي".

كما أشاد بأداء كريستال بالاس، قائلاً: "أسلوب لعبهم يتناسب مع إمكانياتهم، يعتمدون على التكتل الدفاعي والسرعات في المرتدات مع مهاجم قوي بدنيًا مثل ماتيتا، وقد عانينا أمام هذا التكتل".

وعن الهدف القاتل في اللحظات الأخيرة، قال سلوت: استقبال هدف في الثواني الأخيرة ليس مثاليًا، كان من المفترض أن يُضاف 30 ثانية بسبب التبديل، لكن في النهاية كان علينا التعامل مع رمية التماس بشكل أفضل".