للإعلان معنا
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

نكيتياه: آمنا بأنفسنا أمام ليفربول.. وفوزنا كان مستحقًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:26 م 27/09/2025
نكيتياه

نيكيتياه

أكد إيدي نكيتياه لاعب كريستال بالاس، أن فوز فريقه كان مستحقًا أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقاد نكيتياه كريستال بالاس للفوز على ليفربول بنتيجة 2-1، بفضل هدفه في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقال نكيتياه في تصريحات عبر موقع ناديه: "أثق بنفسي، وقدرتي على اللقب بكلتا القدمين، وكانت النهاية رائعة بقدمي اليسرى، وشعرت بالتوتر عند مراجعة الهدف".

نحن لا نستسلم أبدًا

وأضاف: "هذا ليس أقل مما يستحقه اللاعبون، نحن لا نستسلم أبدًا، ولا نتوقف عن الإيمان".

وتابع: "هذا ما تشتهر به جماهيرنا، ويُظهر تماسك الفريق، نؤمن دائمًا بقدراتنا، كان لا يزال هناك وقت للعب".
وواصل: "المدرب قال لنا، التزموا الهدوء، وستجدون فرصة أخرى، ولحسن الحظ فعلنا".

وأتم: "لا يوجد الكثير من الفرق التي يمكنها خلق هذا العدد الكبير من الفرص ضد ليفربول، لذا فقد كانت ثلاث نقاط مستحقة تمامًا."

وألحق كريستال بالاس، الهزيمة الأولى بـ ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

مباراة كريستال بالاس القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس نكيتياه

