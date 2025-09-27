انتقد المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، لاعبيه، بعد الخسارة (3-1) أمام برايتون.

وكان تشيلسي متقدمًا على أرضه في ستامفورد بريدج (1-0) على برايتون قبل أن يستقبل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة بعد أن اضطر إلى إكمال مباراته بـ10 لاعبين، إثر طرد تريفوه تشالوباه.

تصريحات مدرب تشيلسي بعد الخسارة أمام برايتون

وقال ماريسكا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لا يمكننا أن نستمر في ارتكاب مثل هذه الأخطاء".

وأضاف: "الرسالة التي قلتها للاعبين في غرفة الملابس كانت واضحة.. لا يمكننا أن نواصل تقديم الهدايا، هذه أخطاء كبيرة غيرت مجرى المباراة تمامًا".

وأكمل مدرب تشيلسي: "علينا أن نتعلم بسرعة أكبر، ربما يكون الأمر مرتبطًا بنقص في الخبرة أو بأخطاء فردية بسيطة".

قبل أن يختتم: "إذا شاهدت الشوط الأول فلن تفكر في أن تشيلسي لديه غيابات كثيرة بسبب الإصابات، لأننا كنا مسيطرين تمامًا، لكن في آخر مباراتين لعبنا بـ10 لاعبين، وهذا يغير كل شيء".

يشار إلى أن تشيلسي فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 3 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي.