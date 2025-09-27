المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

4 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

2 2
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
22:05
اوكسير

اوكسير

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب تشيلسي: لا يمكننا أن نقدم المزيد من الهدايا في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:35 م 27/09/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا - مدرب تشيلسي

انتقد المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، لاعبيه، بعد الخسارة (3-1) أمام برايتون.

وكان تشيلسي متقدمًا على أرضه في ستامفورد بريدج (1-0) على برايتون قبل أن يستقبل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة بعد أن اضطر إلى إكمال مباراته بـ10 لاعبين، إثر طرد تريفوه تشالوباه.

تصريحات مدرب تشيلسي بعد الخسارة أمام برايتون

وقال ماريسكا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لا يمكننا أن نستمر في ارتكاب مثل هذه الأخطاء".

وأضاف: "الرسالة التي قلتها للاعبين في غرفة الملابس كانت واضحة.. لا يمكننا أن نواصل تقديم الهدايا، هذه أخطاء كبيرة غيرت مجرى المباراة تمامًا".

وأكمل مدرب تشيلسي: "علينا أن نتعلم بسرعة أكبر، ربما يكون الأمر مرتبطًا بنقص في الخبرة أو بأخطاء فردية بسيطة".

قبل أن يختتم: "إذا شاهدت الشوط الأول فلن تفكر في أن تشيلسي لديه غيابات كثيرة بسبب الإصابات، لأننا كنا مسيطرين تمامًا، لكن في آخر مباراتين لعبنا بـ10 لاعبين، وهذا يغير كل شيء".

يشار إلى أن تشيلسي فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 3 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي.

 

 

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
مصر - شباب

مصر - شباب

1

تشكيل منتخب مصر: حارس المرمى: أحمد وهب. خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي. خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد كباكا. خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg