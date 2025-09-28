صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة

ذا صن

رسالة بوتر

وجه المدرب جراهام بوتر رسالة وداعية إلى جماهير وست هام يونايتد بعد إقالته من منصبه.

وقال بوتر: "محبط للغاية لرحيلي عن وست هام دون أن أحقق ما خططت له.. أعرف أن النتائج لم تكن جيدة، وأريد أن أشكر اللاعبين والعاملين والجماهير التي كانت سندًا لي في الأوقات الصعبة".

واكتفى وست هام بالفوز في 6 مباريات من أصل 25 مباراة خاضها تحت قيادة جراهام بوتر في جميع المسابقات الرسمية.

سكاي سبورتس

قلق في ليفربول

انتقد الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، تعامل فريقه مع الكرات الثابتة بعد أن تسببت في الخسارة (2-1) أمام كريستال بالاس.

وقال سلوت: "من يريد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي على أن يتسم بالتوازن.. استقبال هدفين من كرات ثابتة، وهدف من نيوكاسل أمر يقلقني، خاصة أنها كانت من نقاط قوتنا".

وتلقى ليفربول الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بي بي سي

ثقة أموريم

يثق المدير الفني روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، في بقائه بمنصبه رغم الخسارة (3-1) أمام برينتفورد.

وقال أموريم: "لا أشعر بالقلق أبدًا بشأن مستقبلي مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "الرحيل أو البقاء ليس قراري، لكنني سأبذل قصارى جهدي في كل دقيقة أقضيها هنا مع مانشستر يونايتد".

الصحافة الإسبانية

ماركا

دهس ريال مدريد

حقق أتلتيكو مدريد انتصارا تاريخيا على غريمه ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الديربي الذي أقيم على ملعب "ميتروبوليتانو" في مباراة وصفتها صحيفة ماركا بأنها "دهس للمتصدر الباهت"

صحيفة ماركا وصفت الهزيمة بأنها "ول اختبار جدي لريال مدريد مع تشابي ألونسو، انتهى بفشل ذريع".

وأكدت أن أتلتيكو أظهر شخصية البطل، بينما بدا الريال ضعيفا في الكرات الهوائية وفاقدا للتنظيم داخل الملعب.

سبورت

موقف لامين يامال

أجرى هانز فليك مدرب برشلونة مؤتمرا صحفيا للحدث عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة ريال سوسيداد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسئل فليك عن موقف لامين يامال من المشاركة ضد ريال سوسييداد: "سواء كان على مقاعد البدلاء أو ضمن الفريق سيحصل على بعض الدقائق ونحن سعداء بعودته، بالتأكيد قرار استدعائه لإسبانيا سيكون قرار المدرب هناك وليس قراري".

الصحافة الألمانية

بيلد

كين يطارد ليفاندوفسكي

يطارد هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الرقم القياسي للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 41 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني عندما كان لاعبا للبافاري.

وسجل كين 10 أهداف في 5 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.

وإذا حافظ هاري كين على معدله الحالي البالغ هدفين في كل مباراة في الدوري الألماني حتى نهاية الموسم، فسيصل إلى 68 هدفًا، وبذلك سيسحق رقم ليفاندوفسكي القياسي.

سكاي ألمانيا

الفوز الـ90 لنيكو كوفاتش

فاز فريق بوروسيا دورتموند على ماينز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

هذا الانتصار يحمل رقم 90 للمدرب نيكو كوفاتش في الدوري الألماني في المباراة الـ 200.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر بايرن ميونخ.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

حفل ديمبيلي

أقام نادي باريس سان جيرمان، حفلًا لـ عثمان ديمبيلي لاعب الفريق، بعد تتويجه بالكرة الذهبية.

واحتفل ياريس سان جيرمان بلاعبه ديمبيلي على ملعب بارك دي برانس، عقب مباراة أوكسير في الدوري الفرنسي.

وتوج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، كأفضل لاعب في العالم.

ليكيب

شجار كامبوس وهويبيرج

نشب شجار بين لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، وبيير إميل هويبيرج لاعب مارسيليا.

وفاز مارسيليا بهدف نظيف أمام باريس سان جيرمان، في الأسبوع الماضي في مباراة الكلاسيكو.

ووقع شجار كامبوس وهويبيرج، في الممر المؤدي إلى غرف الملابس بين شوطي المباراة.

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

بوفون يحذر ابنه

أعرب أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، جانلويجي بوفون، عن سعادته بظهور ابنه لويس توماس (17 عامًا) الأول مع فريق بيزا في كأس إيطاليا أمام تورينو، لكنه وجه له تحذيرًا واضحًا بأن "30 دقيقة لا تجعلك لاعب كرة قدم".

وقال بوفون الأب في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "أنا سعيد جدًا من أجله، فهو يستحق هذه الفرصة بفضل عمله الجاد وعزيمته".

فوتبول إيطاليا

ألتراس ميلان ينهي إضرابه

أعلن ألتراس ميلان عن إنهاء إضرابهم، مؤكدين عودتهم لدعم الفريق في مباراته المرتقبة ضد نابولي، مساء الأحد، على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان الألتراس قد اعتمدوا الصمت خلال مباريات ميلان على أرضه هذا الموسم، احتجاجًا على عدة قضايا، منها تقليص نفوذهم في المدرجات وتدهور العلاقة بين إدارة النادي والجماهير.