مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الفوز الأول.. أستون فيلا يقلب الطاولة على فولهام في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:03 م 28/09/2025
أستون فيلا

أستون فيلا يهزم فولهام

نجح نادي أستون فيلا في تحقيق أول انتصار له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما قلب الطاولة على ضيفه فولهام، من التأخر بهدف إلى الفوز (3-1).

وحل فولهام ضيفًا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

أستون فيلا يقلب الطاولة على فولهام

تقدم فولهام على أستون فيلا بهدف مبكر في الدقيقة 4 من تسديدة لا تصد ولا ترد لراؤول خيمينيز.

وأبى أستون فيلا الخروج من الشوط الأول مهزومًا أمام فولهام، بعد أن سجل أولي واتكينز هدفًا في الدقيقة 37، إذ وضع الكرة فوق لينو الذي خرج بشكل خاطئ من مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز أستون فيلا هدفين في 3 دقائق عن طريق كل من جون ماكجين وإيميليانو بوينديا في الدقيقتين 49 و51 على الترتيب.

وحافظ أستون فيلا على تقدمه أمام فولهام حتى نهاية الدقائق التسعين.

وخرج أستون فيلا من مناطق الهبوط في منافسات الدوري الإنجليزي ليصعد إلى المركز السادس عشر بـ6 نقاط، بينما ظل فولهام عاشرًا برصيد 8 نقاط.

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي فولهام أستون فيلا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

مباشر
برشلونة

برشلونة

34 19
الزمالك

الزمالك

44

الجناح الأيسر لبرشلونة دانيال فيرنانديز يسجل الهدف الـ35 لبرشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
