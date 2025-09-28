نجح نادي أستون فيلا في تحقيق أول انتصار له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما قلب الطاولة على ضيفه فولهام، من التأخر بهدف إلى الفوز (3-1).

وحل فولهام ضيفًا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

أستون فيلا يقلب الطاولة على فولهام

تقدم فولهام على أستون فيلا بهدف مبكر في الدقيقة 4 من تسديدة لا تصد ولا ترد لراؤول خيمينيز.

وأبى أستون فيلا الخروج من الشوط الأول مهزومًا أمام فولهام، بعد أن سجل أولي واتكينز هدفًا في الدقيقة 37، إذ وضع الكرة فوق لينو الذي خرج بشكل خاطئ من مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز أستون فيلا هدفين في 3 دقائق عن طريق كل من جون ماكجين وإيميليانو بوينديا في الدقيقتين 49 و51 على الترتيب.

وحافظ أستون فيلا على تقدمه أمام فولهام حتى نهاية الدقائق التسعين.

وخرج أستون فيلا من مناطق الهبوط في منافسات الدوري الإنجليزي ليصعد إلى المركز السادس عشر بـ6 نقاط، بينما ظل فولهام عاشرًا برصيد 8 نقاط.