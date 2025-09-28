المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

إيمري عن استبدال إليوت: لم يتأقلم بعد مع أستون فيلا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:04 م 28/09/2025
يوناي إيمري

يوناي إيمري - مدرب أستون فيلا

تحدث المدير الفني الإسباني يوناي إيمري، مدرب نادي أستون فيلا، بشأن استبدال اللاعب الإنجليزي هارفي إليوت أمام فولهام بعد 45 دقيقة فقط.

وحقق أستون فيلا الفوز الأول له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بنتيجة (3-1) على فولهام، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك ضمن الجولة السادسة.

مدرب أستون فيلا يتحدث عن إليوت

وقال إيمري في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "أشعر بالسعادة.. بشكل عام، نجحنا في الحفاظ على نفس الاستمرارية التي حققناها في الدوري الأوروبي".

وأضاف مدرب أستون فيلا: "بدأنا المباراة بأقل من المستوى المطلوب لكننا رددنا، ليس فقط تكتيكيًا بل بطاقة ورغبة أكبر".

وأشاد إيمري بما قدمه أولي واتكينز أمام فولهام بقوله: "كنا نفتقد أهدافه، وهو لاعب مهم جدًا لأستون فيلا رفقة بوينديا وماكجين".

وأكمل بشأن استبدال هارفي إليوت بين الشوطين: "عليه أن يواصل العمل.. استبدلته لأسباب تكتيكية فقط، وما يزال في حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل التأقلم مع أستون فيلا".

وخرج أستون فيلا من مناطق الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليصعد إلى المركز السادس عشر بـ6 نقاط.

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي أستون فيلا يوناي إيمري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
