إيمري عن استبدال إليوت: لم يتأقلم بعد مع أستون فيلا

تحدث المدير الفني الإسباني يوناي إيمري، مدرب نادي أستون فيلا، بشأن استبدال اللاعب الإنجليزي هارفي إليوت أمام فولهام بعد 45 دقيقة فقط.

وحقق أستون فيلا الفوز الأول له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بنتيجة (3-1) على فولهام، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك ضمن الجولة السادسة.

مدرب أستون فيلا يتحدث عن إليوت

وقال إيمري في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "أشعر بالسعادة.. بشكل عام، نجحنا في الحفاظ على نفس الاستمرارية التي حققناها في الدوري الأوروبي".

وأضاف مدرب أستون فيلا: "بدأنا المباراة بأقل من المستوى المطلوب لكننا رددنا، ليس فقط تكتيكيًا بل بطاقة ورغبة أكبر".

وأشاد إيمري بما قدمه أولي واتكينز أمام فولهام بقوله: "كنا نفتقد أهدافه، وهو لاعب مهم جدًا لأستون فيلا رفقة بوينديا وماكجين".

وأكمل بشأن استبدال هارفي إليوت بين الشوطين: "عليه أن يواصل العمل.. استبدلته لأسباب تكتيكية فقط، وما يزال في حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل التأقلم مع أستون فيلا".

وخرج أستون فيلا من مناطق الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليصعد إلى المركز السادس عشر بـ6 نقاط.