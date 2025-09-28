المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الجماهير غاضبة ومالك النادي في مرمى الانتقادات.. اختبار صعب ينتظر نونو سانتو مع ويست هام

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:09 م 28/09/2025
نونو سانتو

نونو سانتو

يدرك المدرب البرتغالي نونو سانتو أنه بحاجة إلى انطلاقة قوية حين يخوض مباراته الأولى مع ويست هام يونايتد أمام إيفرتون غدًا الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ويست هام قد أعلن، أمس السبت، تعيين سانتو (51 عامًا) مدربًا للفريق بعد أربع ساعات فقط من إقالة جراهام بوتر، ليتولى البرتغالي قيادة التدريبات فورًا.

ويحتل ويست هام المركز التاسع عشر بجدول ترتيب البريميرليج بعد خسارته أربع مباريات من آخر خمس، إلى جانب خروجه من كأس الرابطة أمام وولفرهامبتون، ما يجعل مهمة سانتو صعبة منذ البداية.

وقال سانتو في تصريحات لقناة النادي: "سأحاول التعرف على لاعبي الفريق في أسرع وقت ممكن، فأنا أعرفهم أكثر مما يعرفونني. طبيعة عمل المدرب هي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن اللاعبين"، مضيفًا: "لقد واجهت العديد منهم من قبل، والآن تنتظرنا مواجهة صعبة أمام إيفرتون".

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية، سيكون سانتو رابع مدرب يتولى قيادة ويست هام خلال 16 شهرًا فقط، بعد رحيل ديفيد مويس، وجولين لوبيتيجي، ثم بوتر.

وكان سانتو قد قاد نوتنجهام فورست الموسم الماضي للتأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 30 عامًا، قبل أن يرحل عقب خلاف مع مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

والمفارقة أن آخر مباراة له مع فورست كانت الفوز على ويستهام بثلاثية نظيفة في 31 أغسطس الماضي، وهو الفوز الوحيد للهامرز هذا الموسم.

كما يسعى المدرب البرتغالي لإنهاء سلسلة النتائج السلبية على ملعب الفريق في لندن، حيث لم يعرف ويست هام طعم الانتصار على أرضه منذ فبراير الماضي، وسط تزايد غضب الجماهير تجاه مالك النادي ديفيد سوليفان.

الدوري الإنجليزي إيفرتون نونو سانتو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg