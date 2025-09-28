يدرك المدرب البرتغالي نونو سانتو أنه بحاجة إلى انطلاقة قوية حين يخوض مباراته الأولى مع ويست هام يونايتد أمام إيفرتون غدًا الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ويست هام قد أعلن، أمس السبت، تعيين سانتو (51 عامًا) مدربًا للفريق بعد أربع ساعات فقط من إقالة جراهام بوتر، ليتولى البرتغالي قيادة التدريبات فورًا.

ويحتل ويست هام المركز التاسع عشر بجدول ترتيب البريميرليج بعد خسارته أربع مباريات من آخر خمس، إلى جانب خروجه من كأس الرابطة أمام وولفرهامبتون، ما يجعل مهمة سانتو صعبة منذ البداية.

وقال سانتو في تصريحات لقناة النادي: "سأحاول التعرف على لاعبي الفريق في أسرع وقت ممكن، فأنا أعرفهم أكثر مما يعرفونني. طبيعة عمل المدرب هي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن اللاعبين"، مضيفًا: "لقد واجهت العديد منهم من قبل، والآن تنتظرنا مواجهة صعبة أمام إيفرتون".

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية، سيكون سانتو رابع مدرب يتولى قيادة ويست هام خلال 16 شهرًا فقط، بعد رحيل ديفيد مويس، وجولين لوبيتيجي، ثم بوتر.

وكان سانتو قد قاد نوتنجهام فورست الموسم الماضي للتأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 30 عامًا، قبل أن يرحل عقب خلاف مع مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

والمفارقة أن آخر مباراة له مع فورست كانت الفوز على ويستهام بثلاثية نظيفة في 31 أغسطس الماضي، وهو الفوز الوحيد للهامرز هذا الموسم.

كما يسعى المدرب البرتغالي لإنهاء سلسلة النتائج السلبية على ملعب الفريق في لندن، حيث لم يعرف ويست هام طعم الانتصار على أرضه منذ فبراير الماضي، وسط تزايد غضب الجماهير تجاه مالك النادي ديفيد سوليفان.