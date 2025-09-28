المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

هدف قاتل بثلاث نقاط.. جابرييل يفجر مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:44 م 28/09/2025
جابرييل

صورة أرشيفية

منح البرازيلي جابرييل، مدافع فريق آرسنال، فريقه 3 نقاط هامة بتسجيله هدفًا قاتلًا أمام نيوكاسل يونايتد، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق فريق آرسنال على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة، من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جابرييل بطل آرسنال

نجح جابرييل في تسجيل الهدف الثاني لصالح آرسنال أمام نيوكاسل، في الدقيقة 90+6 من زمن المباراة، ليمنح "الجانرز" 3 نقاط هامة في رحلة البحث عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف آرسنال بعد أن ارتقى جابرييل موجهًا الكرة برأسه إلى داخل شباك نيوكاسل يونايتد، أثناء خروج حارس الأخير من مباراة، إذ كان يحاول إبعاد الخطورة عن مرماه.

ويعد هدف جابرييل أمام نيوكاسل، هو الأول له مع آرسنال خلال منافسات الموسم الحالي بمختلف المسابقات.

فوز آرسنال الذي جاء بتوقيع جابرييل، رفع رصيد الفريق إلى 13 نقطة خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، وذلك عقب مرور 6 جولات من عمر المسابقة.

 

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل آرسنال جابرييل

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

