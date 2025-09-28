منح البرازيلي جابرييل، مدافع فريق آرسنال، فريقه 3 نقاط هامة بتسجيله هدفًا قاتلًا أمام نيوكاسل يونايتد، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق فريق آرسنال على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة، من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جابرييل بطل آرسنال

نجح جابرييل في تسجيل الهدف الثاني لصالح آرسنال أمام نيوكاسل، في الدقيقة 90+6 من زمن المباراة، ليمنح "الجانرز" 3 نقاط هامة في رحلة البحث عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف آرسنال بعد أن ارتقى جابرييل موجهًا الكرة برأسه إلى داخل شباك نيوكاسل يونايتد، أثناء خروج حارس الأخير من مباراة، إذ كان يحاول إبعاد الخطورة عن مرماه.

ويعد هدف جابرييل أمام نيوكاسل، هو الأول له مع آرسنال خلال منافسات الموسم الحالي بمختلف المسابقات.

فوز آرسنال الذي جاء بتوقيع جابرييل، رفع رصيد الفريق إلى 13 نقطة خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، وذلك عقب مرور 6 جولات من عمر المسابقة.