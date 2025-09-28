المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الفارق ازداد.. هالاند يبتعد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:53 م 28/09/2025
هالاند

هالاند يواصل تألقه مع مانشستر سيتي

حافظ اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند على صدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، مع تبقي مباراة وحيدة على نهاية الجولة السادسة.

ويختتم إيفرتون ووست هام يونايتد مباريات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي، مساء غدٍ الإثنين.

هالاند يحافظ على صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

يواصل هالاند البقاء في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل هالاند ضعف عدد الأهداف التي أحرزها أقرب ملاحقيه في الدوري الإنجليزي، بواقع 8 أهداف، كان آخرها ثنائية في مرمى بيرنلي.

ويظهر الثلاثي البرازيلي إيجور تياجو والإنجليزي جايدون أنتوني والغاني أنطونيو سيمينيو في وصافة ترتيب الهدافين بـ4 أهداف.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

يشار إلى أن صلاح اكتفى بإحراز هدفين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحمل محمد صلاح الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي بعد أن سجل 29 هدفًا في الموسم الماضي 2024-2025 أكثر من أي لاعب آخر.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
