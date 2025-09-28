المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

أرتيتا: حققنا فوزا دراماتيكيا ضد نيوكاسل.. وتميزنا بالشجاعة ضدهم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:10 م 28/09/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا - مدرب أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن فريقه حقق الفوز على نيوكاسل بطريقة "دراماتيكية"، منتقدًا تقنية الفيديو بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.

وانتصر أرسنال على نيوكاسل خارج ملعبه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "بكل فخر، أعتقد أننا استحقينا الفوز بجدارة. طريقة لعبنا وأدائنا وتنافسنا، والفرص التي خلقناها، جعلتنا نستحق الفوز. لقد حققنا ذلك بطريقة دراماتيكية، لكننا كنا نستحق الفوز حقًا".

وأضاف: "هكذا نصل إلى مستوى مختلف، من خلال خوض تلك اللحظات واستخلاص الدروس منها، كانت فرصة عظيمة لإظهار هويتنا لأنفسنا، لأنهم فريق رائع، ومن الصعب جدًا مواجهتهم، مستوى الثبات والجودة الذي أظهرناه اليوم كان في غاية الروعة".

وواصل: "أعتقد أن طريقة لعبنا، والشجاعة والتصميم والجودة التي لعبنا بها اليوم، هي ما يجعلنا نريد الوصول إلى المستوى التالي".

وأوضح أرتيتا: "كان علينا أن نصل إلى هذا الملعب ونفوز، علينا أن نجد طريقة لتحقيق ذلك، وكان الأمر رائعًا".

أما عن رأيه في إلغاء ركلة جزاء جيوكيريس: "إذا لم يكن خطأً واضحًا وجليًا، فلا ينبغي لتقنية الفيديو أن تتدخل، من الواضح أن تقنية الفيديو لا يجب أن تتدخل لأنها ركلة جزاء".

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي نيوكاسل أرتيتا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

