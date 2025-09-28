يرى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن فريقه حقق الفوز على نيوكاسل بطريقة "دراماتيكية"، منتقدًا تقنية الفيديو بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.

وانتصر أرسنال على نيوكاسل خارج ملعبه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "بكل فخر، أعتقد أننا استحقينا الفوز بجدارة. طريقة لعبنا وأدائنا وتنافسنا، والفرص التي خلقناها، جعلتنا نستحق الفوز. لقد حققنا ذلك بطريقة دراماتيكية، لكننا كنا نستحق الفوز حقًا".

وأضاف: "هكذا نصل إلى مستوى مختلف، من خلال خوض تلك اللحظات واستخلاص الدروس منها، كانت فرصة عظيمة لإظهار هويتنا لأنفسنا، لأنهم فريق رائع، ومن الصعب جدًا مواجهتهم، مستوى الثبات والجودة الذي أظهرناه اليوم كان في غاية الروعة".

وواصل: "أعتقد أن طريقة لعبنا، والشجاعة والتصميم والجودة التي لعبنا بها اليوم، هي ما يجعلنا نريد الوصول إلى المستوى التالي".

وأوضح أرتيتا: "كان علينا أن نصل إلى هذا الملعب ونفوز، علينا أن نجد طريقة لتحقيق ذلك، وكان الأمر رائعًا".

أما عن رأيه في إلغاء ركلة جزاء جيوكيريس: "إذا لم يكن خطأً واضحًا وجليًا، فلا ينبغي لتقنية الفيديو أن تتدخل، من الواضح أن تقنية الفيديو لا يجب أن تتدخل لأنها ركلة جزاء".