ميرينو: أحب التسجيل في ملعب نيوكاسل يونايتد.. وما حدث لا يصدق

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:13 م 28/09/2025
ميرينو

ميرينو من مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال

عبر اللاعب الإسباني ميكيل ميرينو عن سعادته بالتسجيل في مرمى نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، اليوم الأحد. 

وسجل ميرينو هدفًا من مقاعد بدلاء أرسنال، ليبدأ رحلة العودة أمام نيوكاسل يونايتد، حيث قلب فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا الطاولة من التأخر (1-0) إلى الفوز بهدفين لواحد. 

وبات أرسنال في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول.

تصريحات ميرينو بعد مباراة أرسنال ونيوكاسل

وقال ميرينو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الفوز بمثل هذه المباريات أمر لا يصدق.. الأهداف القاتلة في اللحظات الأخيرة هي أفضل ما يمكن أن يحدث في كرة القدم".

واستفاض: "العودة إلى ملعب سانت جيمس بارك مهمة بالنسبة لي.. لدي ذكريات رائعة في هذا المكان، وسعيد لرؤية الأصدقاء القدامي، ورغم أنني قضيت عامًا واحدًا هنا، لكنه ما زال جزءًا كبيرًا من حياتي ومن مسيرتي".

وأكمل اللاعب الإسباني: "أن أسجل هدفًا قاتلًا في نفس المرمى الذي سجلت فيه مع نيوكاسل قبل سنوات هو أمر سحري".

قبل أن يختتم: "لا أستطيع أن أكون في وضع أفضل من ذلك.. من المذهل أن أتمكن من التسجيل ومساعدة فريقي بعد المشاركة من مقاعد البدلاء".

يشار إلى أن ميكيل ميرينو ارتدى قميص نيوكاسل يونايتد خلال موسم 2017-2018.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد ميكيل ميرينو

