صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

أرسنال البطل

استغل فريق أرسنال تعثر منافسه ليفربول في الجولة السادس لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز بنتيجة 2-1 على نيوكاسل.

ورغم أن أرسنال كان غاضبا طوال فترات المباراة، إلا أنه خرج من ملعب نيوكاسل سعيدا بعدما حقق الفوز مقتربًا من صدارة ليفربول لجدول الدوري الإنجليزي.

وبالتأكيد أنه إذا نجح أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي سيتذكر مباراته مع نيوكاسل جيدًا.

3 مدربين لخلافة أموريم

يحضر نادي مانشستر يونايتد 3 مدربين من أجل خلافة روبن أموريم، الذي من التوقع رحيله في القريب العاجل بعد النتائج السلبية للشياطين مؤخرًا.

ويعد أوليفر جلاسنر وفابيان هورتزيلر وأندوني إيراولا من بين المدربين الذين يتم النظر في سيرهم الذاتية لخلافة روبن أموريم.

وتعرض أموريم لهزيمته السابعة عشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 33 مباراة مع يونايتد أمام برينتفورد يوم السبت الماضي، الذي خسر ثلاث من مبارياته الست في الدوري هذا الموسم.

ديلي ميل

اعتراف جريليش

اعترف جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي السابق، أنه لم يساعد نفسه للتطور خلال فترة تواجده في الفريق السماوي.

وفي حديثه لشبكة سكاي سبورتس، قال الدولي الإنجليزي: "يقول الناس: إنني أحب الخروج والاحتفال، وأنا كذلك. أريد أن أعيش حياتي وأستمتع بها، ولكن من الواضح أن هناك وقتًا ومكانًا مناسبين لذلك".

وأضاف: "أحيانًا، لأكون صريحًا معكم، ربما لم أختر الوقت المناسب، في مانشستر سيتي، لم أساعد نفسي أحيانًا، أقول ذلك صراحةً، لكنني لا أعتقد أن الأمر كله يعود إلى ذلك".

الصحافة الإسبانية

ماركا

صفقة كاريراس

كشفت صحفية "ماركا" الإسبانية، عن بعض كواليس انضمام ألفارو كاريراس إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت "ماركا" على لسان خوسيه فيليكس دياز، أن كاريراس لم يكن يريد التوقيع مع أي نادي سوى ريال مدريد، وحرص اللاعب بشكل كامل على الانضمام للميرنجي.

إصابة كارفاخال

أعلن ريال مدريد عن تعرض ظهيره الأيمن، داني كارفاخال، لإصابة على مستوى عضلة الساق اليمنى خلال مباراة أتلتيكو مدريد التي انهزم فيها الفريق بنتيجة 5/2.

في مقابل ذلك، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هذا النوع من الإصابات يقتضي عادة الغياب عن الميادين لمدة أربعة أسابيع.

موندو ديبورتيفو

عقد بيرنال

يعلن نادي برشلونة، عن تجديد عقد مارك بيرنال لاعب وسط الفريق، بعد التوصل إلى اتفاق.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة سوف يعلن عن تجديد عقد بيرنال غدًا الاثنين في حفل يقام في المكتب التجاري للنادي.

الصحافة الفرنسية

RMC

برنامج ديمبيلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن سفر عثمان ديمبيلي إلى قطر، لخوض برنامج تأهيلي هذا الأسبوع.

ويسافر عثمان ديمبيلي لمواصلة تعافيه بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن، في الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الفرنسي.

ليكيب

هجوم رئيس ليل

وجه أوليفييه ليتانج، رئيس نادي ليل، هجومًا ضد التحكيم الفرنسي، بعد طرد برونو جينيسيو المدير الفني للفريق في مباراة ليون.

وقال رئيس ليل في تصريحات إعلامية: "لدينا مشكلة حقيقية في التحكيم في فرنسا، في كل مباراة تقريبًا، تحدث مشاكل، والمشكلة هي عدم وجود تبادل للقرارات".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

إشادة أليجري

أشاد المدير الفني ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي ميلان، بما قدمه اللاعبون في مباراة الفوز (2-1) على نابولي.

وقال أليجري: "كانت مباراة صعبة جدًا خاصة في الشوط الثاني الذي اضطررنا فيه إلى اللعب بـ10 لاعبين (طرد إستوبينيان في الدقيقة 57).. واللاعبون قدموا أداءً عظيمًا".

وحقق ميلان الفوز الرابع على التوالي في منافسات الدوري الإيطالي، ليتصدر بفارق الأهداف عن كل من نابولي وروما.

توتو ميركاتو ويب

إنجاز دي بروين

سجل البلجيكي كيفن دي بروين هدفًا في مباراة خسارة فريقه نابولي (2-1) أمام ميلان.

وأصبح دي بروين أول لاعب وسط في الدوري الإيطالي ينجح في التسجيل خلال أول 3 مباريات له خارج الأرض منذ عام 2000.

ولم ينجح في تحقيق إنجاز كيفن دي بروين بالدوري الإيطالي سوى 3 لاعبين، جميعهم مهاجمون، هم كريستوف بياتيك، ميروسلاف كلوزه، وماورو زاراتي.

الصحافة الألمانية

د ب أ

مونشنجلادباخ يبقي على مدربه

يواصل يوجين بولانسكي تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ متذيل ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، مطلع الأسبوع المقبل أمام فرايبورج، على الرغم من الأداء المخيب للآمال للفريق يوم السبت.

وأكد رولاند فيركوس المدير الرياضي للنادي أن "يوجين يستحق هذه الفرصة العادلة"، لتولي مسؤولية الفريق في مباراة فرايبورج، لكنه أكد أيضا، قائلًا: "نريد توضيحا في أقرب وقت ممكن بشأن منصب المدرب".

كيكر

التشكيل الأفضل في الجولة

شهدت الجولة الخامسة من الدوري الألماني تألق العديد من اللاعبين، وكشفت الصحيفة عن التشكيل الأفضل والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل هوير فيرنانديز

خط الدفاع: لوكاس كوبلر، روبن كوخ، جوناثان تاه، كونراد لايمير

خط الوسط: توم بيشوف، فارس الشايبي، كريم أديمي.

خط الهجوم: كان أوزون، ميكيل كوفمان، هاري كين.