كلام فى الكورة
العقد الأكبر.. آرسنال يخطط لتأمين ساكا

محمد همام

كتب - محمد همام

04:57 م 01/10/2025
ساكا

بوكايو ساكا لاعب آرسنال

يخطط نادي آرسنال في الفترة الحالية لتأمين لاعبه بوكايو ساكا، الذي من المقرر أن ينتهي عقده مع "الجانرز" في صيف 2027.

صاحب الـ24 عامًا يمتلك عقدًا مع "الجانرز" يمتد لموسمين، لكن هناك رغبة من جانب الإدارة لتأمين نجم الفريق الذي يُعد من العناصر الأساسية مع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

وذكرت تقارير صحفية رغبة إدارة آرسنال في وضع ساكا في صدارة قائمة أعلى اللاعبين راتبًا، حيث من المقرر تقديم عرض بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويحصل بوكايو ساكا على راتب أسبوعي يقدر بـ195 ألف جنيه إسترليني، حيث يأتي خلف كل من: كاي هافرتز، جابريل جيسوس، ويليام صاليبا، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، وفيكتور جيوكويرس.

ويأتي هافرتز في المقدمة بحصوله على راتب أسبوعي يقدر بـ280 ألف جنيه إسترليني.

وشارك ساكا في خمس مباريات هذا الموسم، بواقع (4 مباريات في الدوري + مباراة في كأس الرابطة)، ليسجل هدفًا في بطولة الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا آرسنال ساكا

