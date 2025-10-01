المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كاراجر: ليفربول لا يلعب كرة قدم بل سلة.. ولن يتوج بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:17 م 01/10/2025
ليفربول بالاس

من مباراة كريستال بالاس وليفربول

انتقد جيمي كاراجر، أحد أكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات في تاريخ نادي ليفربول، أداء فريق المدرب الهولندي آرني سلوت هذا الموسم، متوقعًا ألا يتوج بالدوري الإنجليزي 2025-2026 إذا واصل تقديم المستويات نفسها.

وخسر ليفربول آخر مباراتين خاضها في جميع المسابقات الرسمية على يد كريستال بالاس وجالاتا سراي على الترتيب.

تصريحات كاراجر عن ليفربول

وقال كاراجر في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لا أشاهد فريقًا كبيرًا.. ليفربول لا يلعب كرة قدم بل كرة سلة، ولا أعتقد أن الفرق الكبيرة تلعب بهذه الطريقة".

وأضاف مدافع ليفربول السابق: "سلوت حقق إنجازًا مذهلًا بالفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكن هناك مشكلات واضحة عليه أن يصلحها، وسيكون مثيرًا أن نرى كيف سيتعامل معها بعد أن أنفق الكثير من الأموال".

وواصل تصريحاته: "فلوريان فيرتز ليس في مستواه، لا أهداف ولا تمريرات حاسمة سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.. يجب أن يبتعد عن التشكيل في الوقت الحالي، هذا الوضع يبدو فوضويًا".

قبل أن يختتم: "لو استمر ليفربول بهذه الطريقة فلن يحصل على لقب الدوري الإنجليزي".

يشار إلى أن ليفربول ما يزال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف أرسنال.

مباراة ليفربول القادمة
