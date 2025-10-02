صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

خصم النقاط يحاصر شيفيلد

يواجه نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي، أزمة كبيرة قد تؤدي إلى خصم العديد من نقاطه، وذلك على خلفية تأخره في دفع راتب لاعبيه بالفترة الماضية، وهو ما شكل ورطة للفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات.

نادي شيفيلد وينزداي قد يواجه خصم 15 نقطة بعد تعثره في دفع رواتب لاعبيه في الوقت المحدد خلال الأشهر الماضية.

فوتبول إنسايدر

صفقة ليفربول المؤقتة

يستعد ليفربول للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن مدافع جديد يعزز صفوفه بعد أزمة الإصابات التي ضربت خط الدفاع، وعلى رأسها غياب الشاب الإيطالي جيوفاني ليوني حتى نهاية الموسم.

يدرس النادي إمكانية التعاقد مع مدافع على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بدلًا من إبرام صفقة طويلة الأجل في منتصف الموسم.

فور فور تو

أسطورة آرسنال مرشح لتدريب يونايتد

يواجه مانشستر يونايتد ضغوطاً متزايدة في أولد ترافورد، حيث تتصاعد التكهنات حول مستقبل المدرب روبن أموريم بعد أداء الفريق المخيب للآمال هذا الموسم.

إدارة يونايتد تضع أسطورة آرسنال السابق، سيسك فابريجاس، ضمن القائمة المختصرة لخلافة أموريم في حال اتخاذ قرار بإقالته.

الصحافة الإسبانية

ماركا

اعتراف فليك

اعترف المدير الفني الألماني هانز فليك، مدرب نادي برشلونة، بأن باريس سان جيرمان استحق الفوز في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتفوق باريس سان جيرمان (2-1) على برشلونة بفضل هدف البرتغالي جونسالو راموس في الدقيقة 90.

وقال فليك: "باريس سان جيرمان استحق الفوز.. واجهنا فريقًا رائعًا لديه لاعبين مميزين، وضد فريق كهذا، كان من الضروري أن نكون في أفضل أحوالنا".

آس

إحباط دي يونج

يشعر اللاعب الهولندي فرانكي دي يونج بالإحباط، بعد هزيمة برشلونة (2-1) أمام باريس سان جيرمان.

وقال دي يونج: "محبط جدًا بسبب استقبال هدف في الدقيقة الأخيرة، خاصة أن المباراة كانت على أرضنا".

وأضاف: "باريس سان جيرمان كان الأفضل في الجزء الأخير.. بدأنا بشكل جيد، لكنهم كانوا أفضل منا في الشوط الثاني".

موندو ديبورتيفو

احتفالات في أتلتيكو مدريد

يواصل أتلتيكو مدريد الاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفرنسي أنطوان جريزمان، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 200 هدفًا.

وأحرز جريزمان هدفه رقم 200 مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات الرسمية، خلال لقاء الفوز (5-1) على آينتراخت فرانكفورت.

وأطلق أتلتيكو مدريد عبر المتجر الرسمي، مجموعة محدودة الإصدار، تشمل قميصًا ووشاحًا يحمل طابعًا تذكاريًا باسم أنطوان جريزمان.

الصحافة الألمانية

بيلد

هاري كين يحطم إنجاز ميسي

أصبح الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 20 مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد.

كين وصل إلى هذا الإنجاز في 742 دقيقة فقط – أي أسرع بسبع دقائق من ليونيل ميسي مع برشلونة في عام 2011.

سكاي ألمانيا

جوندوجان يتحدث عن ساني

تحدث إلكاي جوندوجان لاعب جالاتا سراي عن وضع زميله ليروي ساني، خاصة وأن الأخير لم يشارك ضد ليفربول واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وقال جوندوجان: "ليروي يدرك أنه لا يزال لديه الكثير من الإمكانات للتطور، وهو يعمل على ذلك، كما أنه يريد الوصول إلى إيقاع معين، لم يلعب ليروي ضد ليفربول، لكنه سيكون بالغ الأهمية لنا في المستقبل".

وأضاف: "لا أريد الدفاع عن ليروي، فهو أيضًا يعرف ما يجب عليه فعله بشكل أفضل، نتحدث كثيرًا؛ هو يعرف، ويفهم، ويعمل على ذلك، هذا واضح، في النهاية، هو لاعب يضحي بنفسه من أجل الفريق، غالبًا ما يغفل عن قدرته على الركض السريع والتحرك للخلف؛ وهذا أمرٌ لا يُتوقع من لاعبٍ بهذه المكانة، بالنسبة لي، الأهم هو أن نرى استعداده للتضحية أكثر من تسجيله الأهداف أو تمريراته الحاسمة".

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو

مفاوضات ميلان مع ليفاندوفسكي

يفكر نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

والتقى المدير الرياضي إيجلي تاري مؤخرًا مع بيني زهافي، وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي، من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الإيطالي.

لا يزال مهاجم برشلونة، البالغ من العمر 37 عامًا، يتألق في الدوري الإسباني، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

لا غازيتا ديلو سبورت

إصابة تورام

من المتوقع أن يغيب مهاجم إنتر ميلان ماركوس تورام عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، كما أنه لن يكون متاحًا لديدييه ديشامب ومنتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وبالتالي سيغيب تورام أيضًا عن مباراة إنتر ميلان أمام روما في الدوري الإيطالي بعد التوقف الدولي، ومباراة دوري أبطال أوروبا أمام يونيون سانت جيلواز في 21 أكتوبر.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

باريس يغرق برشلونة

تعرّض نادي برشلونة لهزيمة ساحقة أمام باريس سان جيرمان المُنهك لكن المُتّبع أسلوبًا تكتيكيًا، دفع الكتالونيون ثمن افتقارهم للحيوية والتنظيم أمام خصمٍ صافٍ الذهن وقاسٍ، بخسارتهم بنتيجة 2-1 في مونتجويك.

وانتهى المطاف بنادي برشلونة، الذي كان يحلم بالانتقام والاستعراض، إلى الانهيار بدنيًا وفنيًا.

لقد كانت هذه المباراة أكثر من مجرد هزيمة، بل كانت درساً حقيقياً في الشدة والواقعية تلقاها الفريق الكتالوني.

ليكيب

تعادل غير متوقع لموناكو

نجح موناكو في انتزاع التعادل من ركلة جزاء نفذها داير في الدقيقة 90، وحصد الفريق الفرنسي أول نقطة له في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا.

وتمكن موناكو من حصد نقطةً عجيبةً وغير متوقعة، قبل أن يستضيف فريقًا إنجليزيًا آخر، توتنهام.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي، الذي فاز على نابولي في المباراة الأولى، فسيكون لهذه النتيجة مذاقٌ مرير.